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ЗМІ: дрони ГУР уразили бомбардувальник на аеродромі "Оленья"

Євгенія Наконечна
27 липня 2024 р.

Дрони ГУР МО уночі атакували три військові аеродроми та НПЗ на території РФ. На одному з них - аеродромі "Оленья" - був уражений бомбардувальник-ракетоносій Ту-22М3, повідомили українські ЗМІ з посиланням на джерела.

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Військовий аеродром в Енгельсі, Росія (фото з архіву)
Військовий аеродром в Енгельсі, Росія (ілюстративне фото)Фото: Artyom Anikeev/StockTrek Images/IMAGO

Дрони Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) вночі і вранці 27 липня атакували три військові аеродроми в РФ, на одному з них був уражений надзвуковий бомбардувальник. Також українські БпЛА уразили нафтопереробний завод (НПЗ) у Рязані. Про це повідомила низка українських ЗМІ, зокрема "Укрінформ" і "Українська правда", з посиланням на власні джерела у ГУР.

Зокрема, дрони атакували військовий аеродром в Енгельсі Саратовської області, військовий аеродром "Дягилево" в Рязанській області та військовий аеродром "Оленья" в Мурманській області.

Перші вибухи на території військового аеродрому "Дягилево", за свідченням очевидців, пролунали близько 6-ї години ранку за місцевим часом. У соцмережах повідомляють, що чули щонайменше три вибухи. Також місцеві користувачі публікували відео прольоту дронів у напрямку аеродрому, а згодом - знімок стовпа чорного диму, що здіймається над військовим обʼєктом.

ЗМІ уточнюють, що на аеродромі дислокується 43-й центр бойового застосування і перенавчання льотного складу. Тут, зокрема базуються російські літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78, які застосовуються для ударів по території України, та розташований авіаційний ремонтний завод.

Вибухи на аеродромі "Энгельс", де базується російська стратегічна авіація, пролунали близько 8-ї години ранку. У місцевих пабліках зазначають, що російські сили протиповітряної оборони безуспішно намагалися збити БпЛА, однак після того пролунали характерні вибухи, пише "Укрінформ".

Дрони уразили Ту-22М3 на аеродромі "Оленья" 

Також джерело у військовій розвідці повідомляло, що на аеродромі "Оленья", який розташований на відстані приблизно 1800 кілометрів від українського кордону, попередньо було зафіксоване пошкодження російського дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця Ту-22М3. Цю інформацію джерело також підтвердило "Українській правді".

"Внаслідок операції ГУР МО поблизу Оленегорська на військовому аеродромі "Оленья" в місці базування стратегічної авіації російських окупантів уражено дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносій Ту-22М3", - наводить видання слова співозмовника.

Раніше міністерство оборони РФ стверджувало, що протягом минулої ночі сили ППО нібито перехопили та знищили сім БпЛА над Курською, три - над Бєлгородською, два - над Ростовською, один - над Брянською і один - над Липецькою областями. Згодом російське військове відомство заявило про знищення ще сімох українських безпілотних літальних апаратів над територією Рязанської області.

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