ЗМІ: Дрони знищили 3 та пошкодили 6 літаків на "Саваслейці"

Українські ЗМІ з посиланням на розвідку повідомляють про дві атаки БпЛА на російський військовий аеродром "Саваслейка". Стверджується, що внаслідок ударів знищені винищувач МіГ-31 і два транспортних літаки Іл-76.

Внаслідок ударів дронів по військовому аеродрому "Саваслейка" в Нижньогородській області РФ був знищений один російський винищувач-перехоплювач МіГ-31, здатний переносити аеробалістичні ракети "Кинджал" (модифікація "К" або "И"), та два військово-транспортних літаки Іл-76. Про це в середу, 21 серпня, повідомили одразу декілька українських ЗМІ, зокрема, "Укрінформ", "Суспільне" і "Українська правда".

Всі вони посилаються на джерела у воєнній розвідці та пишуть, що минулого тижня "Саваслейку" атакували дронами двічі: 13 і 16 серпня.

Як стверджується, 13 серпня на аеродромі уразили склад паливно-мастильних матеріалів і пошкодили МіГ-31К/И, а 16 серпня в результаті операції Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України знищені МіГ-31К/И, два Іл-76 та пошкоджені ще близько п'яти літаків, імовірно МіГ-31К/И.

Про атаку 16 серпня раніше не повідомлялося

Зауважимо, що раніше українські військові повідомляли лише про атаку по "Саваслейці" в ніч на 14 серпня. Тоді дрони атакували одразу чотири військові аеродроми в РФ. У Службі безпеки України назвали це найбільшою атакою на російські військові аеродроми за час війни РФ проти України.

У міноборони РФ того дня заявляли про збиття 117 безпілотників. Російські ЗМІ та Telegram-канали публікували кадри прольотів БпЛА, стрільби та вибухів, зокрема, за даними місцевих пабліків, на "Саваслейці" було зафіксовано "10 прильотів".

Про атаку на цей аеропорт 16 серпня до сьогодні не було жодної інформації ані з українського, ані з російського боку. Того дня про роботу протиповітряної оборони в Нижньогородській області не писало ні міноборони РФ, ні місцева влада.