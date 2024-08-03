На аеродромі "Морозовськ" уразили склад з КАБами - генштаб

ЗСУ підтвердили: українські дрони уразили склад з керованими авіабомбами на військовому аеродромі "Морозовськ" у Ростовській області РФ. Зеленський каже, що лише цього тижня РФ застосувала проти України понад 600 КАБів.

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) підтвердив, що в ніч на суботу, 3 серпня, сили оборони ударили дронами по військовому аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області Росії та уразили там склад з боєприпасами.

"Зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби (КАБи). Інформація щодо ураження засобів протиповітряної оборони (ППО) та авіаційної техніки ворога уточнюється", - йдеться в повідомленні.

У генштабі розповіли, що атаку здійснили сили та засоби Служби безпеки України (СБУ), Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) у взаємодії з ЗСУ.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський зазначив, що лише цього тижня Росія застосувала проти України понад 600 КАБів.

"Російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є, усіма засобами, які тільки ефективні. Бити по російських аеродромах - це також цілком справедливо. І нам потрібне це спільне рішення з нашими партнерами - безпекове рішення. Тільки так реально забезпечити захист для наших людей. Маємо спинити цей щоденний російський терор спільними сильними рішеннями", - написав він у Telegram.

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Генштаб: Українські дрони підірвали два резервуари з нафтопродуктами для армії РФ

Генштаб також повідомив, що вночі Сили оборони атакували низку нафтобаз і об'єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російської армії в Бєлгородській, Курській та Ростовській областях.

"Наявна інформація щодо влучання та подальшого загоряння щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами", - йдеться в повідомленні.

Раніше губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив, що українські безпілотники атакували нафтобазу на території Губкінського міського округу, а "внаслідок вибуху" загорівся резервуар.

Тим часом російські Telegram-канали з посиланням місцевих мешканців написали, що внаслідок атаки українських БпЛА в Кам'янському районі Ростовської області горять резервуари з паливом на комбінаті "Атлас" Управління федерального агентства з державних резервів по Південному федеральному округу РФ, який спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, зокрема для російської армії.

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