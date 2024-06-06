На відновлення Каховської ГЕС потрібно понад 1,2 млрд євро

Підрив Каховської ГЕС рік тому вплинув на всю енергосистему України. Про те, що зараз відбувається на місці руйнування станції, DW поспілкувалася з генеральним директором "Укргідроенерго" Ігорем Сиротою.

Україна вже веде з міжнародними партнерами переговори про відновлення Каховської ГЕС після її деокупації. Про те, що відбувається через рік після руйнування станції, DW поспілкувалася з генеральним директором Приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго" Ігорем Сиротою.

DW: Пане Сирота, чи маєте інформацію, що зараз відбувається на місці колишньої Каховської ГЕС? Який стан того, що залишилось від станції?

Ігор Сирота: Ця катастрофа вже має колосальні наслідки. За масштабами це друга катастрофа після вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. Наслідки, я думаю, ми ще до кінця не прораховували та ще побачимо в майбутньому. Не тільки для енергетики, а й для економіки, сільського господарства, екології, то це ще буде прораховуватися протягом кількох років. Ми маємо лише загальнодоступні знімки, де видно, що станція зруйнована і відновленню не підлягає. Там досі російські окупанти. Якби ми мали туди доступ, ми б уже давно приступили до робіт, які були доручені урядом щодо розроблення проєкту тимчасової гідроспоруди. Це передбачає осушення, експертизу, демонтаж і проєктування будівництва нової станції. Всі проєктні роботи ми виконали, і ми готові приступити до цих робіт, як тільки відбудеться деокупація.

⁠Яких збитків зазнала Україна внаслідок підриву Каховської ГЕС?

Ми робили розрахунки. Це втрата самої станції, це втрата вигоди. Це приблизно 2,5 мільярда євро. Ми готуємо позов до Росії та вже надіслали їм повідомлення, претензію щодо сплати цієї суми, і якщо протягом пів року не відбувається відшкодування, ми подаватимемо позов до міжнародного арбітражного суду. Ми знайшли можливість, як поінформувати Росію - зробили це за допомогою європейських друзів і маємо відмітку, що і канцелярія їхня, і президент їхній, і МЗС, і всі структури, які повинні отримати ту претензію, вони отримали.

Ігор Сирота Фото: Ukrhidroenerho

Пройшов рік після підриву і катастрофи. Чи змінилася стратегія України щодо Каховської ГЕС? Чи плануєте її відновлювати після деокупації території?

На сьогодні є позиція керівництва країни і уряду, що ми повинні відновити Каховське водосховище в першу чергу, тому що Україна втратила 35 відсотків прісної води, це найбільше водосховище, яке було в каскаді Дніпра. Без цього об’єкту ми не можемо забезпечити водою чотири області та Крим. Ми втратили судноплавство, ми втратили можливість наповнювати водосховище, ставки-охолоджувачі для Запорізької атомної станції. Ми бачимо, що йде обміління колодязів, ми розуміємо, що буде засолення ґрунтів. І тому однозначно водосховище треба відновлювати. Є постанова уряду, що після завершення військового стану протягом п'яти років ніхто не може розпоряджатися цією землею. І є чітко визначено, що треба відбудувати Каховське водосховище, а тоді буде гребля, і тоді буде будівництво станцій.

Хто з міжнародних партнерів готовий вже долучитися до відбудови Каховської ГЕС, адже це колосальні інвестиції?

Підрив Каховської станції набув такого міжнародного резонансу, що багато юридичних компаній готові захищати в судовому процесі Україну щодо відшкодування Росією цих збитків. Є держави і компанії, які готові відбудувати Каховську ГЕС, тому що це теж, скажімо так, для них іміджевий проєкт. Тому що цілий світ знає про цю катастрофу, яка відбувається, і тому ми маємо контакт і з канадським урядом, і з американським, і з країнами ЄС, і з Південною Кореєю. Ми працюємо над тим, щоб залучити інвестиції до відбудови Каховської станції. Тобто така робота ведеться з міжнародними донорами. Щодо вартості нової Каховської ГЕС, то ми плануємо, що вона буде дещо потужніша. Бо та, що була, мала потужність 343 МВт, і ми планували добудувати там ще одну станцію потужністю 270 МВт, тобто приблизно 615 МВт.

На сьогоднішній день, якщо ми будемо рахувати, середньоєвропейська ціна будівництва - 2 тисячі євро за кВт. Ми розуміємо, що на відбудову треба десь приблизно 1,2 мільярда євро. Скільки будуть коштувати тимчасові гідроспоруди, а також демонтаж того, що там лишилося від станції, ми не знаємо. Ми не знаємо, які роботи там потрібно буде зробити, бо немає доступу до тієї території. Це все тільки після деокупації, коли ми будемо мати більш точні дані. Але цю роботу ми ведемо, і як тільки відбудеться деокупація, протягом двох років ми будемо мати й інвестора, і проєкт за цей період, коли нам доведеться будувати тимчасові гідроспоруди.

Чи є інформація, що сталося з людьми, які працювали на Каховській ГЕС?

Є частина колективу, яка залишилась на окупованій території. Є частина колективу, яка перебуває на деокупованій території в Херсоні. Є ті, хто тікали з Херсону і залишились в Європі. Але є досить немала частка людей, які працюють на наших інших станціях, кістяк фахівців залишився.

Після руйнування Каховської ГЕС росіяни намагалися звинуватити Україну в тому, що це начебто українські військові підірвали станцію. У Європарламенті назвали знищення Каховської ГЕС воєнним злочином РФ. Чи достатньою, на вашу думку, була реакція світу на цю трагедію?

Як на мене, то ми дуже чітко і зрозуміло прокомунікували й поінформували світове співтовариство. Але це співтовариство відреагувало на цей терор Росії не достатньо жорстко. Тому після підриву Каховської станції по об’єктах "Укргідроенерго" було завдано більше 118 ракетних ударів. Якщо б покарали Росію за цей злочин, який вони влаштували на Каховській станції, то можливо вони по-іншому себе вели. Вони й надалі б'ють по станціях, б'ють по греблях. Щодо наративів, які розповсюджує російська пропаганда, то з перших годин 24 лютого 2022 року росіяни зайшли на станцію. Вони окупували станцію і контролювали кожен крок наших працівників. Вони обмежили доступ наших працівників до всіх робочих місць і з перших днів почали розкрадати обладнання. Було завдано шкоди більше, аніж на 17 мільярдів гривень. І от це ми задокументували, тому що ще працювали наші працівники і подали в Європейський суд, і Європейський суд відкрив провадження по цій справі. Потім вони вивели всіх наших працівників, а перед тим завозили велику кількість зброї і вибухівки на станцію. Я переконаний, коли буде деокупація і туди зайде експертна міжнародна організація, то вони все чітко оцінять і підтвердять інформацію про відповідальність Росії, що це був терор проти цивільного населення.

Російські окупаційні війська на Каховській ГЕС (фото з архіву) Фото: AP/dpa/picture alliance

Як вплинуло на роботу генерації "Укргідроенерго" знищення Каховської ГЕС?

Ми втратили за рік приблизно півтора мільярда кіловат виробітку електроенергії на Каховці. І були деякі обмеження по роботі Дніпровській ГЕС. На сьогоднішній день, враховуючи стільки ракетних ударів по ній, то ця станція теж не працює. І це вплинуло на весь каскад, бо міняється режим роботи, а це впливає на роботу нашої компанії і енергосистему в цілому.

Враховуючи інтенсивність російських обстрілів українських ГЕС, чи можна розраховувати, що гідроенергетика допоможе в балансуванні енергосистеми у найкритичніші моменти, зокрема взимку?

На сьогоднішній день гідроенергетика втратила більше 40 відсотків генерації. Ви розумієте, що таке 118 ракетних ударів? Ми не встигаємо відновлюватися. Наше обладнання дороговартісне й виробляється не в Україні. Ми мали якісь запаси, але ж вони не безрозмірні. Ми ж розуміємо, що ворог не зупиниться. Тільки за останній удар - 15 ракет за одну ніч. Що буде далі, ми не знаємо. Тому і президент, і уряд - всі просять тільки одного: захистити повітряний простір. Тільки це може вберегти і дати можливість відновитися. Тому що ми, звичайно, захищаємось, відновлюємось, але вони теж атакують, атакують постійно. Тому зима буде важкою. Людям треба буде готуватися до зими, бо будуть відключення, і найголовніше, що потрібно нам всім зрозуміти, що потрібно буде економити, економити і ще раз економити енергоресурси.