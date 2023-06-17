Докази свідчать, що РФ підірвала ГЕС зсередини - NYT

Видання The New York Times проаналізувало інженерні плани ГЕС та поспілкувалося з фахівцями, і дійшло висновку: греблю Каховської ГЕС було пошкоджено вибухом, який влаштувала Росія.

Греблю Каховської гідроелектростанції, судячи з усього, було підірвано зсередини. Таких висновків дійшло американське видання The New York Times у своїй статті під назвою "Робота, проведена зсередини", опублікованій у п'ятницю, 16 червня.

Колектив журналістів видання ознайомився з інженерними планами ГЕС та поспілкувалися з інженерами, які вивчають прориви гребель. "Глибоко всередині греблі була ахіллесова п'ята. І оскільки греблю було побудовано за радянських часів, Москва мала кожну сторінку інженерних креслень і знала, де вона знаходиться. Греблю було побудовано з величезним бетонним блоком в основі. Крізь нього проходить невеликий прохід, до якого можна потрапити з машинної зали греблі. Саме в цьому проході, як свідчать докази, здетонував вибуховий заряд і зруйнував греблю", - зазначається у статті NYT.

На думку двох американських інженерів, експерта з вибухових речовин та українського інженера з великим досвідом роботи на греблі, з огляду на супутникові та сейсмічні дані про вибухи в цьому районі, найімовірнішою причиною руйнування був вибуховий заряд, закладений у прохід для технічного обслуговування, або прохід, що веде через бетонне серце споруди. "Якщо ваша мета - зруйнувати саму греблю, знадобиться потужний вибух, - вважає Майкл Вест, інженер-геотехнік, експерт з безпеки гребель та аналізу аварійних ситуацій. - Прохід - ідеальне місце для розміщення вибухового заряду".

До і після: знищення дамби Каховської ГЕС із супутників To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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Видання нагадує, що о 2:35 та 2:54 ночі 6 червня сейсмічні датчики в Україні та Румунії зафіксували ознаки потужних вибухів. Свідки в цьому районі чули сильні вибухи приблизно між 2:15 та 3-ю годиною ночі. А безпосередньо перед тим, як греблю було зруйновано, американські розвідувальні супутники зафіксували інфрачервоні теплові сигнали, які також вказували на вибух.

Після того, як першу секцію греблі прорвало, відеозаписи свідчать про те, що сила потоку води пробивала в греблі все більшу і більшу пробоїну, зауважує видання.

NYT: Докази вказують, що вибух влаштувала Росія

За словами інженерів, на яких посилається NYT, ділянку, що обвалилася, не видно вище рівня води після його спадання, що є переконливим доказом того, що фундамент зазнав структурних пошкоджень. "Докази чітко вказують на те, що греблю було пошкоджено вибухом, який влаштувала сторона, що її контролює: Росія", - наголошує видання.

Водночас журналісти нагадують, що греблю було помітно пошкоджено внаслідок бойових дій за кілька місяців до руйнування. "Українські удари пошкодили одну частину проїжджої частини над греблею, а відступаючі російські війська пізніше підірвали іншу. Минулого місяця супутникові знімки показали, що вода неконтрольовано переливається через деякі затвори", - йдеться далі у статті.

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Інженери, з якими поспілкувалися журналісти, застерігають, що лише повне обстеження греблі після того, як вода зійде з водосховища, може визначити точну послідовність подій, що призвели до руйнування. Ерозія від води, що каскадом протікає через затвори, могла б призвести до руйнування, якби греблю було погано спроєктовано або якби бетон був неякісним, але інженери назвали це малоймовірним.

Ігор Стрелець, інженер, який обіймав посаду заступника начальника управління водних ресурсів Дніпра з 2005 по 2018 рік, сказав, що як будівельний проєкт часів "холодної війни", фундамент греблі був спроєктований таким чином, щоб витримати майже будь-який вид зовнішньої атаки. Стрелець сказав, що він також дійшов висновку, що вибух всередині проходу зруйнував частину бетонної конструкції, а інші секції потім були відірвані силою води.