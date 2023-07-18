Уряд затвердив проєкт відбудови Каховської ГЕС

Український уряд на засіданні у вівторок, 18 липня, затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської гідроелектростанції (ГЕС), яку було підірвано на початку червня. Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, проєкт буде розділений на два етапи. Будівельні роботи реалізують після деокупації територій, де розташовано ГЕС. "Проєкт розрахований на два роки. На першому етапі спроєктуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи", - повідомив прем'єр.

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Координуватиме проєкт міністерство економіки, а замовником робіт буде державне "Укргідроенерго".

Як повідомлялось, Каховська гідроелектростанція була зруйнована в ніч на 6 червня. За даними "Укргідноенерго", це сталося внаслідок підриву зсередини машинної зали, ГЕС зруйнована повністю і не підлягає відновленню. Київ і партнери покладають повну відповідальність за підрив на Росію, Москва це заперечує. Каховська ГЕС після окупації контролювалася російськими військами.