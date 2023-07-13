Уривки з Чайковського: як відновлюється Херсон після повені

Вулиця Чайковського в Херсоні розпечена липневим полуденним сонцем. У тіні +37, але де ж та тінь?! Хіба під похиленими парканами та висохлими деревами - там ховаються кілька десятків комунальників з різних куточків країни, вони чекають на сміттєвоз.

Біла вантажівка з київськими номерами повертається зі звалища, і комунальники у чорних бронежилетах беруться за лопати. Жовтогарячий екскаватор нагортає купу зі штукатурки, уламків меблів, дитячих іграшок і книжок. "Усе вологе, запліснявіле місцеві викидають з подвір'їв, а ми безкоштовно вивозимо", - пояснює один із чоловіків.

Типи ушкоджень внаслідок повені у Херсоні

Віктор впевнений: порівняно з сусідами їм з матір'ю пощастило. Будинок, що на верхній частині вулиці, підтопило лише трохи вище ґанку. Під воду пішов льох, старенька Mazda і город. Втім, нові помідори вже посадили. "Ми ще обійшлися легким переляком - тріщини по стінах трохи пішли і закатка в підвалі постраждала", - розповідає колишній моряк, що прожив на Чайковського останні 23 роки.

У червні вулиця Чайковського у Херсоні була затоплена під самі стріхи Фото: Inna Varenytsia/REUTERS

На іншому боці вулиці ситуація значно гірша. Анатолій Силак, згрібаючи глиняну штукатурку, підраховує, що наздирав її вже зо три "камази". "Тут груба була, вона впала. І ще одна, і димар, бачите обвалився", - водить він кімнатами.

Силаки купили цей будинок, якому вже понад півсторіччя, у 2019. Два роки робили ремонт, обставили новими меблями, технікою, але 6 червня, тікаючи від повені, встигли забрати лише документи й собаку. Нині родина тулиться в невеличкій кімнаті в малознайомих людей, які поїхали в Одесу. "Як вони повернуться, то не знаю, де далі жити", - бідкається дружина Анатолія Ірина.

Три "камази" сирої штукатурки обдер зі стін Анатолій Силак Фото: Igor Burdyga/DW

Останній місяць вона оббиває пороги поліції, обладміністрації районної ради - допомога від держави та міжнародних організацій, майбутня компенсація на відбудову потребують своєї бюрократії. Станом на 12 липня уряд отримав вже 3157 заявок на допомогу від мешканців Херсонщини, третині виплатили по 5 тисяч гривень.

"У нас тут другий тип ушкоджень?", - перепитує Ірина в чоловіка.

"Та яка вже тепер різниця", - відмахується він і повертається до штукатурки.

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Капелани з насосами

Капелан Костянтин Кукса Фото: Igor Burdyga/DW

Між купами сміття по Чайковського гасають кілька багі з людьми в цивільному і у формі. Це волонтери з київської євангелістської церкви "Скинія". В перші дні повені вони евакуювали місцевих на човнах, а зараз відкачують воду. "Допомагаємо людям, молимось тут за них. Даємо їм трошки надії, тому що в багатьох людей ця надія вмирає, - розповідає бородатий велетень Костянтин Кукса, диякон і військовий капелан.

Після обідньої перерви він з колегами підкочує до подвір'я, що нижче ще на пів кварталу, - тут вода досі у льохах та колодязях. Ще нижче, на вулиці Причальній, вода досі стоїть у деяких садибах, куди ще не повернулися власники.

"Господи, благослови", - хреститься капелан після кількох хвилин хитрих маніпуляцій довкола насоса і запускає двигун. Брудна вода перемішана з мулом біжить вниз у бік річки Кошової.

У багатьох подвір'ях ще треба відкачувати воду з колодязів Фото: Igor Burdyga/DW

На іншому багі паркується біля ще одного подвір'я Роман, волонтер у білому захисному костюмі. Власники протоплюють невеличку лазню - як просохне, можна буде тут ночувати втрьох. Обідраний вапняний каркас основної будівлі Роман обприскує хімікатами від грибку. "Стіни будуть чистенькі, залишиться їх тільки зашпаклювати, і люди собі зроблять ремонти", - заспокійливо пояснює волонтер.

Аби ж усе було так просто...

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Три з чотирьох обстежених будинків під знос

За даними обласної адміністрації, станом на 12 липня на правобережжі Херсонщини не лишилося підтоплених будинків. З лівого берега надходить лише інформація від окупаційної влади - вона говорить про 6,4 тисячі будинків.

Сміття прибирають усією країною Фото: Igor Burdyga/DW

Бойові дії, артилерійські обстріли через Дніпро, які не припиняються ані на день не дають можливості скласти повну картину руйнувань. Аналітики Київської школи економіки, спираючись на супутникові знімки, стверджують: внаслідок катастрофи по обидва боки Дніпра затопило понад 11 тисяч будинків, частково - 6,5 тисячі. Ще понад 33 500 вказані як "ймовірно затоплені", адже опинилися в зоні повені.

"Масштаби руйнувань справді вражають", - ділиться спостереженнями головна архітекторка Львівщини Олена Василько. Бронежилет із галицькими гербами вирізняє її на вулицях Херсона не менше, ніж акцент. Василько очолює експертну комісію, що приїхала на запрошення обласної адміністрації. Таких комісій з різних областей у місті зараз працює кілька. Львів'янам дісталась вулиця Чайковського, експерти обходять приватні маєтки, складаючи акти про пошкодження.

"Це ще не руйнівна точка, будинки будуть і далі обвалюватись по мірі висихання, - прогнозує голова комісії. - Щодо нижнього боку вулиці, я взагалі подала пропозиції про розробку нового детального плану територій і нової забудови. Але таке рішення може бути прийняте тільки після перемоги".

Стіни з вапняку ще можуть просісти, як висохнуть остаточно. На фото: Роман, волонтер церкви "Скинія", обробляє стіни хімікатами від грибку Фото: Igor Burdyga/DW

Її колега Леонід Вознюк, доцент кафедри архітектури, проєктування та інженерії "Львівської політехніки" береться пояснювати: вода тут стояла дуже довго як для застарілих конструкцій середини минулого сторіччя. "Тут є стіни з буту, який клався на глину, частина будинків мала дерев'яний каркас, заповнений глиною і очеретом - глину всю повимивало. Фундаменти підмиті шалено, а що з ґрунтами, ми ще не знаємо. Тому з чотирьох будинків, які ми встигли обстежити сьогодні, три рекомендували під знос", - деталізує він.

Здавалося б місцевим не до сміху. Сотні мешканців ще навіть не повернулись у власні маєтки, десятки не знають коли приведуть домівки до житлового стану. Та попри шалену спеку, невизначеність і гуркіт артилерії - сьогодні поки що віддалений - з подвір'їв та перехресть лунає сміх.

"Вражає доброта й позитив людей, які тут є, - захоплено розповідає Вознюк, схожий у зеленій касці та бронежилеті на заблукалого солдата Швейка,- Нас усі запрошують поїсти, на каву. Люди, які потребують допомоги, самі її пропонують. Це унікальне явище в Україні, саме тому, я вважаю, ми сильні".

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