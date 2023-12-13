Дебати в ЄП: РФ умисно нищить природні ресурси України

Шкода, нанесена природним ресурсам України внаслідок повномасштабної війни Росії проти неї, вже обчислюється десятками мільярдів євро, а екологічні наслідки війни відчуватимуть на собі кілька прийдешніх поколінь українців. Міжнародні партнери повинні допомогти Києву притягнути країну-агресора до юридичної відповідальність за екоцид і змусити її заплатити за збитки, нанесені довколишньому природному середовищу. Про це йшлося під час дебатів "Екологічні наслідки російської агресії проти України та необхідність відповідальності", які відбулися у ході сесійного засідання Європарламенту у четвер, 12 грудня.

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Зумисне знищення довкілля України - воєнний злочин

За словами виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, котрий відкрив дебати, сума, в яку українська сторона на сьогодні оцінює екологічні збитки, нанесені війною, становить 52,4 мільярда євро. "Дуже довго про шкоду довкіллю говорили як про супутні збитки від воєнних дій. Проте настав час покласти цьому край", - заявив Домбровскіс і відзначив, що російські війська зумисне нищать природні ресурси України, навівши у приклад підрив дамби Каховської ГЕС.

Заміновані гектари земель, шкідливі викиди у повітря, забруднення води, спалені ліси та знищення цілих екосистем, - для Росії руйнування природних ресурсів України є одним із засобів ведення війни, вважає фінська депутатка від групи Зелених Гайді Гаутала. "Війна, розв'язана Росією, нанесла страшну, довгострокову і у багатьох випадках незворотну шкоду природному середовищу України, і це - воєнний злочин", - наголосила Гаутала. Вона відзначали зусилля української влади у розслідуванні злочинів проти довкілля як воєнних злочинів, нагадавши, що у Кримінальному кодексі України є стаття про екоцид. І закликала "знайти способи включити екоцид як співзлочин до Римського статуту Міжнародного кримінального суду". Визначити чіткіші рамки для визнання екологічних злочинів у ході збройних конфліктів важливо зробити "не лише заради України", а й для того, щоб вони працювали у майбутньому, вважає Гаутала.

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Європейці відчують наслідки екоциду

Польська євродепутатка від групи консерваторів Анна Фотига пригадала, як незадовго до початку повномасштабної війни вона з групою своїх колег побувала в Авдіївці, щоб оцінити екологічні наслідки "непрямої агресії Росії на сході України та в Криму". "Уже тоді ми були вражені масштабами екологічного лиха. Зараз воно набагато більше", - констатувала Фотига, навівши у приклад підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, захоплення Чорнобильської та Запорізької АЕС. Вона переконана, що за ці дії "повинна відповісти Росія". "Але щоб це стало можливим, ми повинні допомогти Україні перемогти якомога швидше", - заявила політикиня.

На тлі загальної втоми від війни в Україні, яка зараз спостерігається у європейських країнах, важко привернути увагу до екологічних збитків, спричинених діями російської армії. Проте важливо наголошувати на тому, що відбувається "зумисне руйнування природних ресурсів України кремлівським режимом", заявив болгарських депутат від групи "Європейської народної партії" (ЄНП) Радан Канєв. При цьому він відзначив, що екоцид росіян проти України має і матиме вплив на сусідні держави, який європейці почуватимуть і тоді, "коли економічні труднощі будуть подолані".

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За екологічне відновлення має заплатити Росія

Окрім юридичної, Росія має нести і фінансову відповідальність за екоцид проти українців. Проте відшкодування екологічних збитків такого масштабу потребує величезних фінансових та експертних ресурсів, і Європа повинна "знайти на це гроші". За словами німецького депутата від ЄНР Гельмута Ґойкінґа (Helmut Geuking), ці гроші, "заховані, то тут, то там, є в російських олігархів", і їх можна використати на відшкодування збитків від війни.

Євродепутати також висловлювали свою підтримку діяльності Реєстру збитків України від війни, розв'язаною Росією, який було створено весною цього року під егідою Ради Європи. Реєстр став першим кроком у процесі створення міжнародного компенсаційного механізму, який має забезпечити виплату відшкодувань.

Голосування за резолюцію щодо екологічних наслідків війни в Україні відбудеться під час наступної сесії ЄП, яка запланована на середину січня.