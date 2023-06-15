Європарламент засудив "теракт на Каховській ГЕС"

Європейський парламент засудив у четвер, 15 червня, "руйнування Росією греблі Каховської гідроелектростанції (ГЕС), що призвело до великої повені, екологічної катастрофи та екоциду в Україні, та є воєнним злочином".

"Гребля Каховської ГЕС була навмисно зруйнована в ході терористичного акту 6 червня 2023 року. Внаслідок вибуху в греблі утворився масивний прорив, і вода ринула вниз", - ідеться в резолюції, ухваленій парламентом Європейського Союзу. З 505 євродепутатів документ підтримали 425, проти проголосували 38, утримались 42, передає кореспондент DW.

Депутати закликали Європейську Комісію та країни Євросоюзу надати всю допомогу, необхідну в зоні затоплення, зокрема обладнання, питну воду та продовольство, а також підтримали розслідування Міжнародного кримінального суду у справі про руйнування греблі Каховської ГЕС.

Європарламентарі підтвердили свою непохитну солідарність з Україною та рішучість підтримувати її до відновлення повного контролю над кордонами та протягом усього процесу відбудови.

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Євроатлантична інтеграція України

"Мир, принесений перемогою України, має бути закріплений шляхом інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО", - заявили європейські законодавці. Вони закликали Раду ЄС та Єврокомісію створити чіткий план початку переговорів щодо приєднання України до Євросоюзу та продовжувати підтримувати її, щоби ці переговори могли розпочатися вже в нинішньому році

Україні у свою чергу слід зміцнювати верховенство права, продовжувати реформу судової системи та боротьбу з корупцією, оскільки прогрес у цих сферах визначить не лише її просування на шляху до ЄС, а й успіх повоєнного відновлення, зазначають європарламентарі. Водночас сам Євросоюз також має провести необхідні реформи з урахуванням майбутнього розширення, переконані у Європарламенті.

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"Успішно зупинивши російську агресію, українська армія зарекомендувала себе як одна з найбоєздатніших і найдосвідченіших у світі", - наголошується в резолюції. Європарламент "визнає та високо оцінює значний внесок України у забезпечення безпеки євроатлантичного регіону та захист його цінностей шляхом протидії агресивній війні Росії". Союзників по Північноатлантичному альянсу він закликає виконати свої зобов'язання щодо членства України в НАТО і очікує, що саміти альянсу у Вільнюсі в 2023 році та у Вашингтоні в 2024 році "прокладуть шлях для надсилання Україні запрошення вступити до НАТО". На думку депутатів, процес приєднання має розпочатися після війни та завершитися "якнайшвидше".

Поки членства України в альянсі не досягнуто, Європарламент закликає країни ЄС і НАТО, а також їхніх партнерів та однодумців до тісної співпраці з Києвом для розробки гарантій безпеки, які мають бути реалізовані відразу після війни. "Інтеграція України в НАТО та ЄС зміцнить регіональну та глобальну безпеку, сприятиме стабільності та зміцнить зв'язки співпраці й спільні цінності між Україною та євроатлантичною спільнотою", - ідеться в резолюції.

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Кроки з відбудови України

Реконструкція України має бути пов'язана з її підготовкою до вступу до ЄС, а пошкоджену інфраструктуру та промисловість необхідно відновити за принципом "краще, ніж було" для перетворення України на сучасну європейську державу загального добробуту та ринкової економіки, переконані євродепутати.

Заходи Євросоюзу щодо відновлення України мають бути сфокусовані на негайній, середньостроковій та довгостроковій допомозі, додають вони. Європарламент закликав Єврокомісію разом із міжнародними партнерами скликати нову конференцію високого рівня з відбудови України.

Європейські парламентарі підкреслили, що важлива передумова для відновлення - це розмінування та знешкодження боєприпасів, що не розірвалися, а нинішні зусилля в цій сфері не покривають потреб. Їх необхідно прискорити, щоби допомогти районам, які найбільше постраждали від російської агресії, а це потребує всеосяжного довгострокового фінансування, йдеться в документі.

Для фінансування реконструкції України та виплати компенсацій жертвам російської агресії слід створити правову основу для конфіскації державних активів Росії, над чим мають працювати інституції та країни ЄС, наголошують законодавці. Вони наполягають, що "після закінчення війни Росія зобов'язана буде виплатити репарації та зробити істотний внесок у відновлення України".

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