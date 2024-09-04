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Польща допоможе Львову відбудуватись після удару РФ

Дмитро Шварц
4 вересня 2024 р.

Дональд Туск запропонував Львову допомогу з відбудовою пам'яток архітектури, пошкоджених російським ракетним ударом 4 вересня.

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Наслідки удару РФ по Львову, 4 вересня 2024 року
У Львові пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значенняФото: State Emergency Service of Ukraine/REUTERS

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував Львову допомогу у відбудові пам'яток архітектури, пошкоджених російським ракетним ударом у середу, 4 вересня.

"Львів потребує допомоги! Ціллю атаки росіян став центр міста. Багато історичних житлових будинків були ушкоджені. Польща готова допомогти з їхньою відбудовою", - написав Туск у соціальній мережі X. 

За даними голови Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максима Козицького, російським ударом пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення, розташованих в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. 

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що загалом ракетний удар пошкодив 188 будівель, з яких 20 тепер - у критичному стані. "Це історична спадщина, житлові будинки та школи", - написав він у Telegram. Міський голова закликав український та міжнародний бізнес допомогти відновити ці будівлі.  

У Польщі нарікають на "дуже напружену ніч" для своєї ППО

Вранці в середу оперативне командування збройних сил Польщі заявило про "дуже напружену ніч" для польської протиповітряної оборони (ППО) через ракетний удар РФ по українському Львову.

"Це чергова дуже напружена ніч для всієї системи ППО Польщі через активність дальньої авіації РФ, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на Заході України", - йшлося у повідомленні, в якому поляків попереджали про "підвищений рівень шуму". Там пообіцяли, що "залучаються всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору та здійснюється постійний моніторинг ситуації". 

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