Столтенберг: НАТО не збиватиме російські ракети своєю ППО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що політика Альянсу залишатиметься незмінною і участі у війні в Україні він не братиме. Такою була його відповідь на запитання кореспондента "Єдиних новин" щодо ініціативи збивати російські ракети над Україною силами польських систем протиповітряної оборони (ППО). "Політика НАТО незмінна - ми не братимемо участь в цьому конфлікті, ми не станемо частиною конфлікту. Ми підтримуємо Україну у знищені російських літаків, але НАТО не буде залучене безпосередньо", - заявив Столтенберг в інтерв'ю, оприлюдненому у неділю, 14 липня.

У цьому контексті Столтенберг однак запевнив Україну у підтримці системами ППО і винищувачами F-16. "НАТО підтримуватиме Україну, і ми зараз збільшили нашу підтримку, зокрема, за рахунок різних систем протиповітряної оборони. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше нових наземних систем ППО, і боєприпаси до тих засобів, що є", - сказав Столтенберг.

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Водночас генеральний секретар НАТО підтвердив, що підтримує удари Сил оборони України по військових об’єктах на території Росії. "Моя позиція - немає сумнівів у тому, що Україна має право атакувати законні військові цілі на території країни-агресора - Росії. Це чітко визначено міжнародним правом, оскільки це війна, яку Росія розпочала проти України, то Україна має право на самооборону, а це включає й удари на території агресора. Для мене це абсолютно ясно", - сказав Столтенберг.

Київ запропонував Польщі збивати російські ракети над Україною

Нагадаємо, напередодні BBC з посиланням на міністра закордонних справ Польщі повідомила, що Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, що прямують у бік території Польщі, поки вони ще знаходяться в повітряному просторі України.

За словами Радослава Сікорського, ця пропозиція була включена до угоди про спільну оборону між двома країнами, підписаної під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави на початку цього тижня.

"На нинішньому етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми дослідимо цю ідею", - заявив Сікорський в Американському інституті підприємництва у Вашингтоні.

Німецькі експерти про ідею збиття дронів системами ППО Альянсу

У Німеччині раніше висловлювали ідею того, що країни НАТО можуть допомогти Україні захистити частину її західної території від атак російських дронів за допомогою систем ППО, розташованих на східних кордонах Альянсу, зокрема у Польщі чи Румунії. Такого розвитку не виключають представники низки німецьких політичних партій, у тому числі правлячих Вільної демократичної партії (ВДП) та "Союзу 90/Зелені", писало видання FAZ на початку травня.

Як йшлось у публікації, ідея збивати над Заходом України російські безпілотники з використанням розміщених у Румунії та Польщі систем ППО Альянсу, якими керують військовослужбовці НАТО, належить експерту Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Ніко Ланґе (Nico Lange), а також колишньому помічнику генсека НАТО, генерал-лейтенанту Горсту-Гайнріху Браусу (Horst-Heinrich Brauß). На думку Ланґе, це дозволило б створити на українському кордоні безпечну зону завширшки до 70 кілометрів. А це, у свою чергу, допомогло б розвантажити українські сили ППО на інших дільницях фронту.