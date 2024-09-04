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У Львові розібрали завали: 7 жертв, понад 50 поранених

Дмитро Шварц
4 вересня 2024 р.

З-під руїн після російського ракетного удару вдалося врятувати 12 людей.

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Ракетний удар РФ по Львову 4 вересня 2024 року
З-під завалів у Львові вдалося врятувати 12 людейФото: Roman Baluk/REUTERS

У Львові завершили пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару зранку в середу, 4 вересня.

З-під завалів вдалося врятувати 12 людей.

Загинули семеро людей, за уточненими даними - двоє дітей (віком сім і 14 років). 

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), поранені 53 людини. Психологи надали допомогу 103 постраждалим, зокрема 16 дітям. 

Тим часом мер Львова Андрій Садовий та голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький пишуть, що до лікарень звернулися 64 людини, з них вісім дітей. Щонайменше семеро - у важкому стані, медики борються за їхні життя. Діти - в стані середньої тяжкості. 

Четвер, 5 вересня, у Львові буде День жалоби в пам'ять про загиблих внаслідок атаки. 

У Львові постраждали пам'ятки архітектури

До ліквідації наслідків залучали понад 150 рятувальників і 38 одиниць спецтехніки.

Ударом пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення, зокрема, на вулицях Коновальця та Кокорудза. "Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Вони є у державному реєстрі нерухомих пам'яток України", - повідомив Козицький.

Також постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації на вулиці Коновальця. "Пошкоджена його історична будівля", - зазначив голова ОВА. Центр розташований у віллі Юзефи Франц, яка датується 1893 роком, і є пам'яткою архітектури місцевого значення. 

 

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