Ракетна атака РФ: у центрі Кривого Рогу зруйнований готель

Масштаби ушкоджень у Кривому Розі внаслідок атаки РФ у ніч на 4 вересня дуже значні, повідомляє місцева влада. Зруйнований ще один готель, пошкоджені десятки багатквартирних будинків.

Унаслідок удару Росії по Кривому Рогу у ніч проти середи, 4 вересня, спричинені руйнування цивільної інфраструктури в центрі міста, постраждали п'ятеро людей.

Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, з першого до третього поверху зруйнований готель, пошкоджені 32 багатоквартирні будинки, дахи, більш ніж у тисячі квартирах вилетіли вікна та балкони. Також пошкоджені будівлі чотирьох закладів освіти, цирку, Палац молоді, магазини, об'єкти бізнесу, автомобілі, написав Вілкул у Telegram і уточнив: "Масштаби ушкоджень дуже значні".

"Постраждало 5 людей - троє жінок 62, 83 та 84 роки, один чоловік 70 років та одна дівчинка 10 років. Госпіталізовано до лікарні двох людей, зокрема дівчинку. Іншим надано допомогу на місці. Госпіталізовані "середні", їх життю нічого не загрожує", - додав голова Ради оборони Кривого Рогу.

Нагадаємо, 27 серпня Росія атакувала ще один готель у Кривому Розі, там загинули четверо людей.

Як повідомлялося, внаслідок нічної ракетної атаки з боку Росії 4 вересня у Львові семеро людей загинули, 35 постраждали. Напередодні Росія завдала удар по Полтаві - там, за уточненими даними МВС України, загинули 53 людини.