  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіВибори в США 2024Паралімпійські ігри
КонфліктиУкраїна

Польща підняла бойову авіацію втретє за вісім днів

Катерина Вєнкіна | Ольга Журавльова
4 вересня 2024 р.

Польські літаки підняли у повітря через тривогу у зв'язку з активністю дальньої авіації Росії, яка завдає ударів по західній Україні.

https://p.dw.com/p/4kFBS
Винищувачі F-16
Винищувачі F-16 ВПС Польщі (фото з архіву)Фото: Lukasz Glowala/File Photo/REUTERS

Польські та союзні бойові літаки підняті у повітряному просторі Польщі через тривогу у зв'язку з активністю дальньої авіації Росії, яка завдає ударів по об'єктах, зокрема на заході України. Про це у середу, 4 вересня, повідомило у соцмережі X оперативне командування Збройних сил Польщі.

За його даними, у зв'язку з цим на південному сході країни може спостерігатися "підвищений рівень шуму".

Усі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі активовані, оперативне командування "веде постійний моніторинг ситуації", наголошується у повідомленні.

Як передає агенція Reuters, літаки у Польщі задіяні втретє за вісім днів.

У ніч на 4 серпня Росія обстріляла Львів із ракет та безпілотників, є загиблі і поранені.

26 серпня під час масованого обстрілу України  ракетами і безпілотниками з боку Росії в польський повітряний  залетів дрон . Він пізніше впав на польській території. "Об'єкт був підтверджений щонайменше трьома радіолокаційними станціями", - сказав журналістам командувач польської армії генерал-майор Мачей Кліш.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Винищувач МіГ-29

Польща відреагувала на прохання Зеленського про винищувачі МіГ-29

Польща відреагувала на прохання Зеленського про винищувачі МіГ-29

Міністр оборони Польщі заявив, що країна зможе передати Україні свої винищувачі МіГ-29 за однієї умови.
Конфлікти28 серпня 2024 р.
Винищувач F-16 (архівне фото)

Польща та союзники підняли бойову авіацію через атаку РФ

Польща та союзники підняли бойову авіацію через атаку РФ

Військові літаки Польщі та союзників по НАТО були підняті в небо задля безпеки країни на тлі ракетних ударів РФ по Україні.
Конфлікти26 серпня 2024 р.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Кулеба у Польщі говорив про участь партнерів у перехопленні ракет і дронів РФ

Кулеба у Польщі говорив про участь партнерів у перехопленні ракет і дронів РФ

Дмитро Кулеба обговорив з Радославом Сікорським те, як забезпечити участь сусідів України в перехопленні ракет РФ. Він переконаний, що основна проблема партнерів при ухваленні рішень - побоювання ескалації.
Політика28 серпня 2024 р.