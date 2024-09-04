Польща підняла бойову авіацію втретє за вісім днів

Польські літаки підняли у повітря через тривогу у зв'язку з активністю дальньої авіації Росії, яка завдає ударів по західній Україні.

Польські та союзні бойові літаки підняті у повітряному просторі Польщі через тривогу у зв'язку з активністю дальньої авіації Росії, яка завдає ударів по об'єктах, зокрема на заході України. Про це у середу, 4 вересня, повідомило у соцмережі X оперативне командування Збройних сил Польщі.

За його даними, у зв'язку з цим на південному сході країни може спостерігатися "підвищений рівень шуму".

Усі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі активовані, оперативне командування "веде постійний моніторинг ситуації", наголошується у повідомленні.

Як передає агенція Reuters, літаки у Польщі задіяні втретє за вісім днів.

У ніч на 4 серпня Росія обстріляла Львів із ракет та безпілотників, є загиблі і поранені.

26 серпня під час масованого обстрілу України ракетами і безпілотниками з боку Росії в польський повітряний залетів дрон . Він пізніше впав на польській території. "Об'єкт був підтверджений щонайменше трьома радіолокаційними станціями", - сказав журналістам командувач польської армії генерал-майор Мачей Кліш.