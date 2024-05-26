  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

Масований удар РФ: ППО знищила понад 30 "шахедів" і 12 ракет

Степан Смишляєв
26 травня 2024 р.

Армія РФ атакувала Україну "шахедами", крилатими ракетами і "Кинджалами". Всі цілі, крім "Кинджалів", збила ППО. Є постраждалі на Вінничині.

https://p.dw.com/p/4gHu6
Робота мобільної "антидронової" групи ЗСУ
Армія РФ атакувала Україну "шахедами", крилатими ракетами і "Кинджалами", ППО збила все, крім "Кинджалів"Фото: Gleb Garanich/REUTERS

У ніч проти неділі, 26 травня, російські війська завдали масованого повітряного удару по Україні із використанням 31 ударного дрону типу "Shahed", 12 крилатих ракет Х-101/Х-555,  а також двох аеробалістичних ракет "Кинджал", повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

Українським військовим вдалося знищити усі "шахеди" і крилаті ракети у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Троє постраждалих у Жмеринці

Наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок падіння уламків "шахеда" у місті Жмеринка Вінницької області. Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, там зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, сім приватних житлових будинків та шість легкових авто.

З квартир евакуювали 40 людей. Проводиться демонтаж пошкоджених конструкцій з поверхів будинку.

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак повідомив, що над цим регіоном було збито 11 "шахедів", через падіння уламків одного з них зайнялася суха трава, пожежу швидко загасили. Натомість через артилерійські обстріли є численні руйнування у Нікополі.

Під час ракетної атаки Повітряні сили декілька разів повідомляли про небезпеку для міста Старокостянтинів у Хмельницькій області, де знаходиться військовий аеродром. Про наслідки ударів в цьому регіоні наразі інформації немає.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

МіГ-31 Росії, озброєний ракетами "Кинджал"

ГУР встановило росіян, які обстрілюють Україну "Кинджалами"

ГУР встановило росіян, які обстрілюють Україну "Кинджалами"

Українська розвідка викрила 29 російських військових 44-го авіаційного полку ЗС РФ і 7 офіцерів технічного персоналу. Також спецслужба дізналась бортові номери винищувачів МіГ-31К, що злітають з ракетами зі "Саваслейки".
Конфлікти11 травня 2024 р.
Зенітний ракетний комплекс Patriot

Кулеба після атаки РФ на Харків: Україні терміново потрібні 7 систем Patriot

Кулеба після атаки РФ на Харків: Україні терміново потрібні 7 систем Patriot

Одні лише слова солідарності від західних партнерів не здатні перехопити російські ракети, пояснив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Конфлікти23 травня 2024 р.
Анналена Бербок та Дмитро Кулеба під час брифінгу в Києві

У Києві переконані, що країни-партнери могли б теж збивати ракети РФ

У Києві переконані, що країни-партнери могли б теж збивати ракети РФ

Київ просить партнерів розглянути можливість своїми силами збивати ракети РФ над Україною, заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Альтернативним рішенням була б передача Україні засобів для збиття, додав він.
Конфлікти21 травня 2024 р.