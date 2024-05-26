Масований удар РФ: ППО знищила понад 30 "шахедів" і 12 ракет

Армія РФ атакувала Україну "шахедами", крилатими ракетами і "Кинджалами". Всі цілі, крім "Кинджалів", збила ППО. Є постраждалі на Вінничині.

У ніч проти неділі, 26 травня, російські війська завдали масованого повітряного удару по Україні із використанням 31 ударного дрону типу "Shahed", 12 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також двох аеробалістичних ракет "Кинджал", повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

Українським військовим вдалося знищити усі "шахеди" і крилаті ракети у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Троє постраждалих у Жмеринці

Наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок падіння уламків "шахеда" у місті Жмеринка Вінницької області. Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, там зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, сім приватних житлових будинків та шість легкових авто.

З квартир евакуювали 40 людей. Проводиться демонтаж пошкоджених конструкцій з поверхів будинку.

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак повідомив, що над цим регіоном було збито 11 "шахедів", через падіння уламків одного з них зайнялася суха трава, пожежу швидко загасили. Натомість через артилерійські обстріли є численні руйнування у Нікополі.

Під час ракетної атаки Повітряні сили декілька разів повідомляли про небезпеку для міста Старокостянтинів у Хмельницькій області, де знаходиться військовий аеродром. Про наслідки ударів в цьому регіоні наразі інформації немає.