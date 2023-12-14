РФ атакувала Хмельниччину ракетами "Кинджал": є приліт

Російські ракети прямували в напрямку Старокостянтинова. Звуки вибухів від роботи протиповітряної оборони чули також на Київщині, де вчетверте за день оголосили повітряну тривогу.

Російські війська в четвер, 14 грудня, завдали ракетного удару по Хмельницькій області. За словами речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, атакували аеробалістичними ракетами Х-47М "Кинджал".

"Ракети попрямували до Хмельницької області, ракета як мінімум - у напрямку Старокостянтинова. Оголошення тривоги відбулося приблизно о 14:09, і фактично через 10 хвилин уже був приліт на Хмельниччині", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

При цьому Ігнат відмовився коментувати питання про наслідки атаки: "Про роботу "Кинджалів" ми не говоримо, нехай ворог сам робить висновки. Не будемо годувати їх інформацією, куди вони влучили чи не влучили", - зазначив він.

Водночас як повідомила пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА), руйнувань чи постраждалих не було.

"Ворог атакував Хмельниччину ракетами. Сьогодні вдень, під час повітряних тривог, в Хмельницькому районі були вибухи. На місцях падіння ракет працюють відповідні служби. За наявною інформацією, постраждалих та руйнувань в обох випадках не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Ігнат: Київ залишається найбільш ласою ціллю РФ

Відповідаючи на питання, чому РФ почала частіше застосовувати балістичні ракети, Ігнат зауважив, що таким чином окупанти намагаються знищити пріоритетні для них об'єкти. За його словами, "таких об'єктів, які ласі для ворога", дуже багато в Києві.

"Ми маємо розуміти, що тактика ворога дуже проста - уразити якомога більше об'єктів, які він хоче знищити. 75 дронів напередодні теж по Києву пішло. Ви ж розумієте, що це величезна кількість, яку треба вражати", - зазначив він, нагадавши й про атаки Києва балістичними ракетами останніми днями.

РФ продовжила атакувати ракетами Київську область і 14 грудня. Повітряна тривога цього дня оголошувалась там уже чотири рази.

"Ворог не зупиняється й атакує Київщину ракетами. На щастя, постраждалих в області немає. Влучань в об'єкти цивільної інфраструктури, падіння уламків від збитих цілей не зафіксовано", - повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. Він також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.