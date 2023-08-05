РФ атакувала ракетами "Мотор-Січ" і аеродром на Хмельниччині

Цілями російського ракетного удару ввечері 5 серпня були завод "Мотор Січ" у Запоріжжі та військовий аеродром в Старокостянтинові. Скільки російських ракет збила українська ППО, поки що невідомо.

Російські війська ввечері у суботу, 5 серпня, атакували ракетами околиці Запоріжжя, повідомив глава ОВА Юрій Малашко.

"Ворог здійснив чергову атаку по обласному центру. Завдано ракетного удару по околицях міста", - написав він у Telegram. За його словами, фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією загоряння. "Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки руйнувань ще встановлюються", - додав Малашко.

Пізніше президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні уточнив, що ціллю атаки був завод"Мотор-Січ".

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Атака на аеродром у Старокостянтинові

У суботу ввечері майже по всій Україні оголошувалась повітряна тривога. Російські війська з акваторії Чорного моря запустили крилатіракети морського базування типу "Калібр", повідомили в оперативному командуванні "Південь". Там також зазначили, що до російського малого ракетного корабля в Чорному морі приєднався споряджений фрегат. "Загальна кількість "Калібрів", що може бути застосована, - 16", - зазначено в повідомленні ОК "Південь" у Facebook.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск по Україні з району Тамбова аеробалістичних ракет "Кинджал". Незабаром надійшло повідомлення про повторний запуск цих ракет з Білорусі. Ракети прямували до військового аеродрому у Старокостянтинові Хмельницької області. Звідти надійшли короткі повідомлення про вибухи, втім, скільки саме ракет досягли цілі та скільки вдалося збити засобами ППО, поки що не уточнюється.