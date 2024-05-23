Кулеба після атаки РФ на Харків: Потрібні сім систем Patriot

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після чергової атаки Росії по Харкову і Люботину закликав країни, які мають Patriot, прискорити ухвалення рішень і надати ці системи Україні.

"Ця жахлива атака має нагадати всім у всьому світі, що Україні, як і раніше, терміново потрібні сім систем Patriot", - написав він у соцмережі X у четвер, 23 травня. Кулеба подякував Німеччині за анонс ще однієї системи, але додав: "Отримання ще шести якнайшвидше залишається критично важливим не лише для виживання України, а й для миру в Європі. Кожен має чітко усвідомлювати про що йдеться. Кожен день зволікання і дебатів не лише коштує життів, а й наближає можливість масштабнішої війни в Європі", - наголосив глава зовнішньополітичного відомства України.

При цьому Кулеба зазначив, що "нікого не присоромлює", однак вкотре закликав країни, які мають Patriot, прискорити ухвалення рішень і надати ці системи Україні. "Я вважаю, що сім систем Patriot - це не така вже й висока ціна за довгостроковий мир у Європі. Але вони потрібні зараз, а не завтра", - закликав глава українського МЗС і додав, що, "на жаль, одні лише слова солідарності не здатні перехопити російські ракети".

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раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту Харкова потрібні дві системи Patriot. 23 квітня Кулеба повідомив, що Київ працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників. Наразі Німеччина, яка вже поставила Україні дві системи Patriot, пообіцяла передати ще одну найближчим часом.

Удар Росії по залізниці та поліграфії в Харкові

Вранці 23 травня РФ завдала чергових ракетних ударів по Харкову та області із зенітних ракетних комплексів С-300 або С-400. Дев'ять ракет випустили по обласному центру, ще три - по місту Люботин, повідомили у національній поліції.

Зокрема, росіяни влучили в цех "Фактор-друку", в якому друкуються книжки видавництва Vivat. Там загинули щонайменше семеро людей, з них - п'ятеро жінок, один чоловік, дані однієї особи ще встановлюються, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Усі - цивільні, всі - працівники відомого підприємства, де друкували журнали, газети та іншу поліграфію. У момент ворожих ударів працювали близько 50 людей", - написав він у Telegram.

Також постраждали об'єкти "Укрзалізниці" як в самому Харкові, так і в області. "Під час прильотів працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень. Їм надана медична допомога", - зауважили в компанії.

Згодом росіяни завдали по Харкову та Дергачах два удари КАБами. Унаслідок обстрілу 13 людей отримали поранення, чотирьох з яких госпіталізували, повідомив Синєгубов.