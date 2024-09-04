Нічна атака: у Львові загиблі і десятки постраждалих

У ніч на 4 вересня Росія ударила і по інших регіонах України. У Львові четверо загиблих і 35 постраждалих, серед яких діти. У Кривому Розі постраждали п'ятеро.

У ніч на середу, 4 вересня, Росія здійснила ракетну атаку по Україні. Про загиблих, постраждалих та руйнування повідомляється з різних регіонів України.

За даними влади Львова та Львівщини, внаслідок удару у Львові загинули четверо людей, серед них дитина. Кількість постраждалих зростає - зараз відомо про 35, повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

За даними Садового, станом на ранок по меддопомогу звернулися 35 осіб, із них 5 дітей. Понад 50 будинків зазнали пошкоджень, також пошкоджені будівлі двох шкіл та двох медзакладів.

Керівник Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький раніше написав, що "серед потерпілих - п'ятеро дітей. Те, що відомо станом на зараз: одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої важкості, четверо - мають легкі ушкодження".

Руйнування у Львові, 4 вересня Фото: Roman Baluk/REUTERS

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Удар по центру Кривого Рогу

У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок нічної атаки постраждали п'ятеро людей, є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури, пошкоджені житлові будинки, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Ракетне влучання в об'єкт цивільної інфраструктури в центрі міста. Від вибухової хвилі постраждало понад 10 багатоповерхівок. Зараз слава Богу всі живі. П'ятеро постраждалих, не важкі", - написав Вілкул у Telegram.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що серед постраждалих є 10-річна дитина, у місті пошкоджений готель.