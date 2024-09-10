Туск: Емпатія до України не може затуляти польські інтереси

Польща у відносинах з Україною повинна вести "тверду і продуману" політику: поза емпатією з боку Польщі, Київ має розуміти національні інтереси Варшави. Про це під час виступу на нараді польських послів у Варшаві у вівторок, 10 вересня, заявив глава польського уряду Дональд Туск.

Як зазначив польський прем'єр, Польща потребуватиме "твердої та продуманої" політики щодо своїх найважливіших сусідів.

"Наш найважливіший з очевидних причин сусід - Україна. Наша співпраця з Україною і наша політика щодо України вимагає продуманих інструментів, вимагає повного розуміння, викликаного війною і героїзмом України. Але в цій емпатії має також бути місце для повного розуміння у відносинах з Україною наших національних інтересів", - наголосив Туск, цитує "Укрінформ".

Як зазначив польський премʼєр, ця велика готовність Польщі та польського народу допомагати Україні у конфронтації з агресором "не може заслоняти поля польських інтересів тоді, коли вони часом перебувають в очевидному конфлікті з українськими інтересами".

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При цьому Туск нагадав, що Польща є "найбільш надійним партнером й авторитетом в ЄС у питанні визначення європейської політики щодо України". Він зауважив, що деякі країни ЄС, щоправда, мають більші економічні та бізнес-можливості щодо підтримки України.

Нагадаємо, нещодавно Варшава заявила, що від розв'язання історичних проблем з Польщею залежатиме польська згода на членство України в ЄС.

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції 10 вересня повідомив, що українські та польські інституції ведуть діалог щодо вирішення дискусійних історичних питань, але пріоритетом у відносинах України і Польщі наразі є військове співробітництво.

Ідеться про одну з найсуперечливіших тем в українсько-польських відносинах - Волинську трагедію. Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін відрізняються. Польська сторона наполягає на відповідальності за злочини, скоєні в 1943-1945 роках на Волині, української сторони. Натомість українська сторона наголошує, що відповідальність несуть обидві сторони й вибачення має бути взаємним.