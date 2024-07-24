У Польщі зв'язали вступ України в ЄС з "волинським питанням"

На думку міністра оборони Польщі, реальна політика повинна поставити ультиматум: без вирішення волинського питання не буде вступу України в Євросоюз.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що Україні мають висунути ультиматум: жодного вступу до Європейського Союзу без вирішення історичної суперечки навколо Волинської трагедії. Таку заяву він зробив 23 липня в ефірі Polsat News.

За його словами, Польща нині підтримує Україну, наскільки може, хоча у двосторонніх відносинах "не все ідеально" через невирішеність історичних питань. На його переконання, "реальна політика повинна поставити ультиматум": без вирішення волинського питання не буде вступу України в ЄС.

При цьому урядовець наголосив, що для Польщі кінцем війни Росії проти України буде лише перемога України, оскільки за будь-якого іншого сценарію збережеться пряма загроза війни для Польщі. "Тут вирішується питання безпеки Польщі та Європи", - зазначив він.

Волинська трагедія

Волинська трагедія залишається надзвичайною чутливою темою українсько-польських взаємин.

У 1943 році етнічним конфліктом були охоплені Галичина, Волинь та території на захід від Бугу і Сяну. У ньому загинули десятки тисяч поляків та українців. Історики двох країни досі суттєво розходяться в оцінках кількості жертв, називаються цифри у 35-100 тисяч загиблих поляків та 15-25 тисяч загиблих українців.

У 2018 році у Польщі запровадили кримінальну відповідальність за заперечення "злочинів українських націоналістів", на що критично відреагував офіційний Київ. Проблемними є і вандалізм щодо українських пам'ятників на території Польщі та проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України, які додатково ускладнилися повномасштабною війною.