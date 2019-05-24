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Волинська трагедія 1943-44 років є однією з найтрагічніших сторінок українсько-польського збройного протистояння. Під час Другої світової війни на Волині українці та поляки провели взаємні етнічні чистки, в результаті яких було вбито десятки тисяч цивільних з кожного боку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.