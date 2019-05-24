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Волинська трагедія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Волинська трагедія".

Волинська трагедія 1943-44 років є однією з найтрагічніших сторінок українсько-польського збройного протистояння. Під час Другої світової війни на Волині українці та поляки провели взаємні етнічні чистки, в результаті яких було вбито десятки тисяч цивільних з кожного боку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна і Польща: об'єднані кордоном, розділені історією

Україна і Польща: об'єднані кордоном, розділені історією 24.05.2019

В українсько-польського прикордонного регіону чимало економічних переваг. Але незагоєні історичні рани ускладнюють життя людям по обидва боки кордону. Репортаж DW.
Усі на заробітках - спецрепортаж DW з українсько-польського кордону (відео)

Усі на заробітках - спецрепортаж DW з українсько-польського кордону (відео) 22.05.2019

Цих людей називають "човники" або "піджаки". На кордоні України та Польщі вони заробляють на різниці в ціні на алкоголь і тютюн. Спецрепортаж DW з українсько-польського кордону до виборів у Європарламент.

Горілка і цигарки: як заробляють на українсько-польському кордоні (22.05.2019) 22.05.2019

Цих людей називають "човники" або "піджаки". На кордоні України та Польщі вони ходять туди-сюди, заробляючи на різниці в ціні на алкоголь і тютюн. Які стосунки між українцями та поляками у прикордонних районах? Спецрепортаж DW з українсько-польського кордону до виборів у Європарламент.

Порошенко розраховує на зміну польського закону про ІНП

Порошенко розраховує на зміну польського закону про ІНП 08.07.2018

Петро Порошенко сподівається, що Польща перегляне закон про Інститут національної пам'яті. Президент України закликав українців та поляків до взаємного прощення.
Польський президент Дуда вирішив підписати суперечливий історичний закон

Польський президент Дуда вирішив підписати суперечливий історичний закон 06.02.2018

Попри дипломатичні суперечки та хвилю критики президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підпише нещодавно ухвалені зміни до закону про Інститут національної пам'яті.
Верховна Рада розчарована ухваленим у Польщі історичним законом

Верховна Рада розчарована ухваленим у Польщі історичним законом 06.02.2018

Український парламент ухвалив заяву, в якій висловив розчарування і занепокоєння щодо закону про Інститут національної пам'яті, ухваленого наприкінці січня Сеймом і Сенатом Польщі.
Польський прем'єр став на захист закону про історію

Польський прем'єр став на захист закону про історію 02.02.2018

Дискусії довкола скандального законопроекту у Польщі не вщухають. Україна, Ізраїль, США, а тепер і президент Європейської Ради критикують позицію Варшави. Керівник польського уряду, однак, закон захищає.
Порошенко критикує польський історичний закон за необ'єктивність

Порошенко критикує польський історичний закон за "необ'єктивність" 01.02.2018

Український президент закликає Варшаву до об'єктивності та діалогу. Ухвалений парламентом Польщі закон про історію Порошенко вважає ударом по стратегічному партнерству двох країн.
Польща: попри критику Ізраїлю та України, Сенат схвалив скандальний закон про ІНП

Польща: попри критику Ізраїлю та України, Сенат схвалив скандальний закон про ІНП 01.02.2018

Польський Сенат пізно вночі ухвалив контроверсійний закон щодо історії Другої світової війни. Документ ще має бути підписаний президентом Анджеєм Дудою. З критикою його змісту виступила низка країн.
Польща та Ізраїль домовилися про діалог щодо суперечливого закону про історію

Польща та Ізраїль домовилися про діалог щодо суперечливого закону про історію 29.01.2018

Прем'єр-міністри Ізраїлю та Польщі Біньямін Нетаньяху й Матеуш Моравєцький вирішили розпочати діалог щодо суперечливого польського законопроекту на історичну тематику. Президент РП проаналізує закон.
Україна стурбована польським законопроектом про бандеризм

Україна стурбована польським законопроектом про "бандеризм" 26.01.2018

У міністерстві закордонних справ України стурбовані ухваленням в Польщі законопроекту щодо заборони пропагування ідеології українських націоналістів і закликають польський Сенат "виявити політичну мудрість".

Чого очікувати від перестановок у польському уряді Україні? (10.01.2018) 10.01.2018

У Польщі відправили у відставку одразу 9 міністрів. Серед них і найбільший критик України Вітольд Ващиковський. DW з'ясовувала, що це означає для українсько-польських відносин.
Відносини України і Польщі: монополії на правду бути не може

Відносини України і Польщі: монополії на правду бути не може 17.11.2017

На тлі скандалу довкола заборони в'їзду до Польщі українців із "антипольською позицією" громадянське суспільство двох країн закликає до конструктивного діалогу.

Привид Бандери у Варшаві: що сталося з відносинами України і Польщі?

Привид Бандери у Варшаві: що сталося з відносинами України і Польщі? 06.07.2017

Відносини між Україною і Польщею опинилися на дні. Причиною непорозумінь знову стали історичні міфи. Варшава, колишній "адвокат України в ЄС", продовжує курс на самоізоляцію.
Все складно: рік польсько-українських непопрозумінь (відео)

Все складно: рік польсько-українських непопрозумінь (відео) 30.03.2017

Інцидент з обстрілом польського консульства в Луцьку - аж ніяк не єдиний, який затьмарив польсько-українські відносини. DW пригадала інші неприємності для Києва та Варшави за останній рік.

Хронологія польсько-українського загострення (30.03.2017) 30.03.2017

Інцидент з обстрілом польського консульства в Луцьку - аж ніяк не єдиний, який затьмарив польсько-українські відносини. DW пригадала інші неприємності для Києва та Варшави за останній рік.
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