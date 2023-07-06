У ніч проти четверга, 6 липня, у Львові не припинялися повітряна тривога та вибухи, працювала ППО. Повідомляється, що загалом РФ випустила по Україні десять крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря, сім з них було збито. Одна з ракет влучила у житловий будинок на вулиці Стрийській у Львові. Внаслідок удару загинули люди, є поранені.