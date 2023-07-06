Російський ракетний удар по Львову
У ніч на 6 липня Росія вдарила ракетами "Калібр" по Львову. Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та житлову багатоповерхівку. Є жертви та поранені. У фотодобірці DW - наслідки атаки.
Удар по житловому будинку на вулиці Стрийській
У ніч проти четверга, 6 липня, у Львові не припинялися повітряна тривога та вибухи, працювала ППО. Повідомляється, що загалом РФ випустила по Україні десять крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря, сім з них було збито. Одна з ракет влучила у житловий будинок на вулиці Стрийській у Львові. Внаслідок удару загинули люди, є поранені.
Загиблі й поранені
Російська ракетна атака на Львів забрала життя щонайменше п'ятьох цивільних. Одією з перших було підтверджено загибель 60-річної жінки та її 32-річної дочки. Десятки дістали порань, пошкоджено близько 30 будинків і знищено близько пів сотні авто.
"Не встигли нікуди"
Мешканка будинку Ганна постраждала унаслідок російського удару. "Перший раз гуділо, ми збиралися в укриття. А другий раз як дало, та й все. Не встигли нікуди. Сильно груди болять", - розповіла жінка журналістам.
"Найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова"
Російський ракетний удар у ніч на 6 липня, за словами мера Львова Андрія Садового, став "найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста від початку повномасштабного вторгнення". Від ракетного удару постраждав також бізнес-кампус інноваційного парку у Львові.
Удар по буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Міністр культури України Олександр Ткаченко повідомив, що в Києві проінформували ЮНЕСКО про російський ракетний удар по буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів - Ансамбль історичного центру". Будинок у Львові, в який влучила ракета, - проєкт архітектора Міхала Риби, зведений у 1925-1930 роках. Він має статус пам'ятки архітектури.
Президент України обіцяє відповідь
На обстріл міста відреагував президент України Володимир Зеленський, пообіцявши "відповідь ворогу". У Львові оголосили дводенну жалобу за загиблими.