Німеччина: 10 відсотків COVID-пацієнтів відділень інтенсивної терапії вакциновані

Близько 10 відсотків пацієнтів з коронавірусом, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії німецьких лікарень у період з середини серпня по середину вересня, були вакциновані. Про це у вівторок, 12 жовтня, повідомив Інститут Роберта Коха, який відстежує епідемічну ситуацію в країні. Це набагато більше, ніж загалом за п'ятимісячний період з середини лютого по середину вересня. За цей час показник становив 1,84 відсотка. Загалом у відділеннях інтенсивної терапії у Німеччині за п'ять місяців лікувалися майже 11,5 тисячі пацієнтів із COVID.

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В інституті зазначають, що дедалі більше випадків захворюваності серед вакцинованих - "очікуване явище", адже щеплення отримує дедалі більше людей у країні, тоді як коронавірус "знову активно поширюється". "Таким чином, імовірність контакту повністю вакцинованих людей із вірусом зростає", - зазначили експерти інституту в коментарі медіагрупі Funke.

Водночас президент спілки медиків інтенсивної терапії Німеччини DIVI Ґернот Маркс (Gernot Marx) зазначив, що "майже всі випадки" тяжкого та смертельного перебігу коронавірусної хвороби трапляються у невакцинованих осіб, цитує інформагенція dpa. Крім того, за його словами, хворіють на коронавірус переважно ті вакциновані, чия імунна система послаблена під впливом медикаментів, або ж старші за 80 років.

Станом на вівторок у Німеччині повністю від коронавірусу вакциновано 65,3 відсотка населення. Серед дорослого населення частка вакцинованих становить 75,9 відсотка, повідомляє Інститут Роберта Коха. Серед підлітків віком від 12 до 17 років частка повністю вакцинованих становить 37,2 відсотка.

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