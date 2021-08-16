"Ви вже вакциновані від COVID-19"? Чи треба сповіщати роботодавця про свій статус

На питання про те, як у часи пандемії COVID-19 повернутися на роботу і не заразити інших, у різних країнах світу дають різні відповіді. Після тривалого часу праці у дистанційному режимі або в офісах у захисних масках та з дотриманням соціальної дистанції, завдяки наявним вакцинам зараз відкривається перспектива поступового повернення до звичного трудового життя.

Однак для цього необхідно, щоби кількість вакцинованих була високою. Тож у деяких країнах для певних професій запровадили обов'язкову вакцинацію - але подекуди це викликало опір.

Німеччина: делікатне питання

У Німеччині зараз виникає дедалі більше дискусій про те, чи дозволено роботодавцям ставити своїм співробітникам питання про проходження вакцинації. Спілки роботодавців стверджують, що це сприяє підвищенню безпеки на робочому місці. Федеральний міністр праці Губертус Гайль (Hubertus Heil) - проти. Як соціал-демократ він виступає на боці трудівників і пояснює це нормами закону, адже у ФРН, як правило, роботодавці не мають права вимагати від своїх працівників інформації про стан їхнього здоров'я. Федеральна міністерка юстиції Крістін Ламбрехт (Christine Lambrecht), яка також представляє СДПН, погоджується - винятки можливі лише, якщо "йдеться про особливо небезпечні ситуації".

За словами Гайля, міністерство охорони здоров'я могло б розробити "прагматичні рішення" для таких особливих випадків, наприклад, щодо працівників медичних закладів або у місцях відбування покарань. Однак, оскільки федеральний уряд буквально недавно затвердив нову редакцію закону щодо інфекційного захисту, на цьому етапі, принаймні до парламентських виборів наприкінці вересня, це вважають малоймовірним.

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А як у світі?

У Данії для роботодавців також зведені такі "інформаційні бар'єри": тамтешній закон передбачає лише кілька винятків, що уможливлюють запити на інформацію про стан здоров'я працівників. Однак ця скандинавська країна має сильну перевагу в порівнянні з іншими: з огляду на високий рівень вакцинації, який наразі досяг 72 відсотків, надзвичайний стан, пов'язаний з пандемією коронавірусу, має бути скасований вже 10 вересня.

У Новій Зеландії працівникам взагалі не потрібно відповідати на таке питання: щодо тих, хто відмовляється надавати інформацію, діють ті ж норми як і щодо тих, хто не пройшов вакцинацію, а отже не має права займатися деякими видами діяльності. В Ірландії відповіді потрібно давати лише в окремих випадках, наприклад, працевлаштованим у сфері охорони здоров'я. Натомість в Іспанії та Великобританії роботодавці можуть направляти зобов'язуючий для відповіді запит, але водночас там діють і спеціальні положення щодо захисту даних.

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Обов'язкова вакцинація у Великобританії

У Великобританії вже діє рішення про часткову обов'язкову вакцинацію: з осені вхід до будинків літніх людей дозволено лише вакцинованим. Стосується це не лише медперсоналу, але й, наприклад, майстрів-ремонтників. Крім того, деякі компанії теж наполягають на проходженні працівниками вакцинації.

У США вимоги особливо суворі: тамтешні компанії можуть навіть самі записати працівників на щеплення. Багато технологічних гігантів, як-от Google та Facebook, залізничний оператор Amtrak та мережа швидкого харчування McDonald's, вже скористалися цим дозволом. Німецький Deutsche Bank у штаб-квартирі свого філіалу американського відділення у Нью-Йорку навіть планує поширити вимоги доступу на кур'єрів та відвідувачів, які теж мають бути вакцинованими.

На уроках у школі в Лос-Анджелесі

В окремих штатах також запровадили часткову обов'язкову вакцинацію. Наприклад, у Нью-Йорку щеплення потрібно зробити медсестрам. А Каліфорнія є першим штатом, де вимагають вакцинації вчителів.

Представники певних професій повинні пройти щеплення проти коронавірусу у багатьох куточках світу, включаючи Австралію, Кенію, Саудівську Аравію та острови Фіджі. У Польщі це стосується груп підвищеного ризику, у Туркменістані - всього населення дорослого віку.

Незвична норма діє у Казахстані: ті, хто працюють у групі від 20 осіб і більше, мають бути вакциновані або, альтернативно, щотижнево робити тести. У Москві компанії зобов'язали забезпечити, щоб до середини липня 60 відсотків їхньої робочої сили були щеплені принаймні першою дозою. Щеплення для державних службовців у Москві є обов'язковим.

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Що в Україні?

Тема набула днями в Україні особливого розголосу після того, як міський голова Івано-Франківська на Прикарпатті погрожував невакцинованим підлеглим звільненням. Та оскільки вакцинація від COVID-19 є в Україні добровільною, роботодавці не повинні обов'язково отримувати відомості щодо статусу працівників.

Щеплення медпрацівників у Вінниці

Водночас співробітники самі можуть добровільно сповістити роботодавця щодо проходження вакцинації. Надалі роботодавці можуть включати такі відомості до внутрішніх баз даних, але мусять суворо дотримуватися всіх правил захисту персональних даних працівників, враховуючи те, що такі дані відносяться до категорії "чутливих". Законодавством України передбачена низка правил щодо отримання згоди на надання інформації. Заборонено вживати заходів примусу з метою отримання відомостей щодо вакцинації працівників. Варто звернути увагу і на особливі правила передачі персональних даних за кордон.

Як варіант роботодавці можуть збирати дані про вакцинацію працівників в анонімізованій формі. За оцінками юристів, у такому випадку дані не вважатимуться персональними даними.

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Франція - протести і підвищений контроль

У Франції, як і в Греції, неодноразово виходили на протести проти обов'язкової вакцинації певних професійних груп. Якщо до 15 вересня у Франції, наприклад, не будуть повністю вакциновані медичні працівники, їм доведеться піти у неоплачувану відпустку.

Від поточного тижня розпорядження діє і для інших професійних груп, які контактують з людьми. Це стосується працівників закладів громадського харчування та готелів, кінотеатрів та громадського транспорту. Тепер вони повинні пред'являти дійсний Pass Sanitaire - французьку версію цифрового сертифікату ЄС про щеплення від COVID. І тут до контролю залучаються самі роботодавці, а порушення правил карається штрафом. Без наявності дійсного QR-коду працівники сфери обслуговування також ризикують потрапити у неоплачувану відпустку. Однак вакцинація у Франції фактично є добровільною, а статус щеплення - приватна справа. До речі, дійсний QR-код можна отримати і здавши негативний тест на коронавірус. Контролююче програмне забезпечення роботодавців не розрізняє між вакцинованою особою, тими, хто одужав, або тими, хто здав негативний тест.