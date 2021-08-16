 ″Ви вже вакциновані від COVID-19″? Чи треба сповіщати роботодавця про свій статус | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 06.09.2021

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Світ

"Ви вже вакциновані від COVID-19"? Чи треба сповіщати роботодавця про свій статус

Від відсутності запитань до вимоги обов'язкової вакцинації - правила про інформування роботодавців щодо наявності щеплень від COVID-19 у працівників відрізняються у різних країнах. Як саме? Про це - в огляді від DW.

У різних країнах різні підходи до обов'язкової вакцинації

У різних країнах різні підходи до обов'язкової вакцинації

На питання про те, як у часи пандемії COVID-19 повернутися на роботу і не заразити інших, у різних країнах світу дають різні відповіді. Після тривалого часу праці у дистанційному режимі або в офісах у захисних масках та з дотриманням соціальної дистанції, завдяки наявним вакцинам зараз відкривається перспектива поступового повернення до звичного трудового життя.

Однак для цього необхідно, щоби кількість вакцинованих була високою. Тож у деяких країнах для певних професій запровадили обов'язкову вакцинацію - але подекуди це викликало опір.

Німеччина: делікатне питання

У Німеччині зараз виникає дедалі більше дискусій про те, чи дозволено роботодавцям ставити своїм співробітникам питання про проходження вакцинації. Спілки роботодавців стверджують, що це сприяє підвищенню безпеки на робочому місці. Федеральний міністр праці Губертус Гайль (Hubertus Heil) - проти. Як соціал-демократ він виступає на боці трудівників і пояснює це нормами закону, адже у ФРН, як правило, роботодавці не мають права вимагати від своїх працівників інформації про стан їхнього здоров'я. Федеральна міністерка юстиції Крістін Ламбрехт (Christine Lambrecht), яка також представляє СДПН, погоджується - винятки можливі лише, якщо "йдеться про особливо небезпечні ситуації".

За словами Гайля, міністерство охорони здоров'я могло б розробити "прагматичні рішення" для таких особливих випадків, наприклад, щодо працівників медичних закладів або у місцях відбування покарань. Однак, оскільки федеральний уряд буквально недавно затвердив нову редакцію закону щодо інфекційного захисту, на цьому етапі, принаймні до парламентських виборів наприкінці вересня, це вважають малоймовірним.

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А як у світі?

У Данії для роботодавців також зведені такі "інформаційні бар'єри": тамтешній закон передбачає лише кілька винятків, що уможливлюють запити на інформацію про стан здоров'я працівників. Однак ця скандинавська країна має сильну перевагу в порівнянні з іншими: з огляду на високий рівень вакцинації, який наразі досяг 72 відсотків, надзвичайний стан, пов'язаний з пандемією коронавірусу, має бути скасований вже 10 вересня.

У Новій Зеландії працівникам взагалі не потрібно відповідати на таке питання: щодо тих, хто відмовляється надавати інформацію, діють ті ж норми як і щодо тих, хто не пройшов вакцинацію, а отже не має права займатися деякими видами діяльності. В Ірландії відповіді потрібно давати лише в окремих випадках, наприклад, працевлаштованим у сфері охорони здоров'я. Натомість в Іспанії та Великобританії роботодавці можуть направляти зобов'язуючий для відповіді запит, але водночас там діють і спеціальні положення щодо захисту даних.

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Обов'язкова вакцинація у Великобританії

У Великобританії вже діє рішення про часткову обов'язкову вакцинацію: з осені вхід до будинків літніх людей дозволено лише вакцинованим. Стосується це не лише медперсоналу, але й, наприклад, майстрів-ремонтників. Крім того, деякі компанії теж наполягають на проходженні працівниками вакцинації.

У США вимоги особливо суворі: тамтешні компанії можуть навіть самі записати працівників на щеплення. Багато технологічних гігантів, як-от Google та Facebook, залізничний оператор Amtrak та мережа швидкого харчування McDonald's, вже скористалися цим дозволом. Німецький Deutsche Bank у штаб-квартирі свого філіалу американського відділення у Нью-Йорку навіть планує поширити вимоги доступу на кур'єрів та відвідувачів, які теж мають бути вакцинованими.

На уроках у школі в Лос-Анджелесі

На уроках у школі в Лос-Анджелесі

В окремих штатах також запровадили часткову обов'язкову вакцинацію. Наприклад, у Нью-Йорку щеплення потрібно зробити медсестрам. А Каліфорнія є першим штатом, де вимагають вакцинації вчителів.

Представники певних професій повинні пройти щеплення проти коронавірусу у багатьох куточках світу, включаючи Австралію, Кенію, Саудівську Аравію та острови Фіджі. У Польщі це стосується груп підвищеного ризику, у Туркменістані - всього населення дорослого віку.

Незвична норма діє у Казахстані: ті, хто працюють у групі від 20 осіб і більше, мають бути вакциновані або, альтернативно, щотижнево робити тести. У Москві компанії зобов'язали забезпечити, щоб до середини липня 60 відсотків їхньої робочої сили були щеплені принаймні першою дозою. Щеплення для державних службовців у Москві є обов'язковим.

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Що в Україні?

Тема набула днями в Україні особливого розголосу після того, як міський голова Івано-Франківська на Прикарпатті погрожував невакцинованим підлеглим звільненням. Та оскільки вакцинація від COVID-19 є в Україні добровільною, роботодавці не повинні обов'язково отримувати відомості щодо статусу працівників.

Щеплення медпрацівників у Вінниці

Щеплення медпрацівників у Вінниці

Водночас співробітники самі можуть добровільно сповістити роботодавця щодо проходження вакцинації. Надалі роботодавці можуть включати такі відомості до внутрішніх баз даних, але мусять суворо дотримуватися всіх правил захисту персональних даних працівників, враховуючи те, що такі дані відносяться до категорії "чутливих". Законодавством України передбачена низка правил щодо отримання згоди на надання інформації. Заборонено вживати заходів примусу з метою отримання відомостей щодо вакцинації працівників. Варто звернути увагу і на особливі правила передачі персональних даних за кордон.

Як варіант роботодавці можуть збирати дані про вакцинацію працівників в анонімізованій формі. За оцінками юристів, у такому випадку дані не вважатимуться персональними даними.

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Франція - протести і підвищений контроль

У Франції, як і в Греції, неодноразово виходили на протести проти обов'язкової вакцинації певних професійних груп. Якщо до 15 вересня у Франції, наприклад, не будуть повністю вакциновані медичні працівники, їм доведеться піти у неоплачувану відпустку.

Від поточного тижня розпорядження діє і для інших професійних груп, які контактують з людьми. Це стосується працівників закладів громадського харчування та готелів, кінотеатрів та громадського транспорту. Тепер вони повинні пред'являти дійсний Pass Sanitaire - французьку версію цифрового сертифікату ЄС про щеплення від COVID. І тут до контролю залучаються самі роботодавці, а порушення правил карається штрафом. Без наявності дійсного QR-коду працівники сфери обслуговування також ризикують потрапити у неоплачувану відпустку. Однак вакцинація у Франції фактично є добровільною, а статус щеплення - приватна справа. До речі, дійсний QR-код можна отримати і здавши негативний тест на коронавірус. Контролююче програмне забезпечення роботодавців не розрізняє між вакцинованою особою, тими, хто одужав, або тими, хто здав негативний тест.

  • Підйом у турецькі гірські села

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Туреччина: крутими стежками у гірські села

    Для вакцинації жителів гірського регіону на південному сході Туреччини треба мати хорошу фізичну підготовку. Щеплення мешканців гірських сіл є вкрай важливою справою, наголошує лікарка Зейнеп Ералп. Тут люди часто живуть дуже тісно, й інфекція може швидко поширитися. Крім того, гірські жителі не особливо люблять ходити до лікарні. "Отже, ми повинні прийти до них", - каже Ералп.

  • Італія: крізь сніг і кригу

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Італія: крізь сніг і кригу

    Старим часто буває складно самим дістатись центру вакцинації. У долині Майра, що простягнулась у західній частині італійських Альп зовсім неподалік французького кордону, медики ходять від будинку до будинку, аби зробити щеплення від коронавірусу тим, кому за 80.

  • Аляска: літаком на Юкон

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Аляска: літаком на Юкон

    Ця медсестра має в своєму багажу один єдиний резервуар, що містить кілька доз вакцин від коронавірусу. Її літак прямує до американського містечка Ігл, що на південному березі річки Юкон. У цьому містечку мешкає не більше 100 осіб. В багатьох програмах вакцинації корінні народи зараховані до пріоритетних груп. Часто вони живуть далеко від лікарень.

  • Колумбія: роз'яснювальна робота серед корінного населення

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Колумбія: роз'яснювальна робота в Кордильєрах

    Анселмо Тунубала миє руки перед тим, як зробити старій жінці щеплення. 49-річний лікар щодня ходить від поселення до поселення в горах на південному заході Колумбії. Він пояснює місцевим їхньою рідною мовою, чому важливо вакцинуватися. Тунубала належить до народності гуамбіа, як і його пацієнти. Вони скептично ставляться до щеплення й більше довіряють традиційній медицині та релігійним лідерам.

  • Максика: багатогодинний піший марш заради щеплення

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Мексика: багатогодинний піший марш

    Майже чотири години знадобилось цим чоловікам та жінкам, аби пішки дістатись до відділеного містечка Нуева Колоніа, що в центральній Мексиці. Там їм зробили щеплення від коронавірусу. Ці люди належать до індіанського народу уічолі.

  • Бразилія: доволі хитка справа

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Бразилія: доволі хитка справа

    Ольга Піментел причалила свій човен до катера мобільної бригади вакцинації. До муніципалітету Носа Сеньора Лівраменту, що на річці Ріу Негру в Бразилії, можна дістатись тільки по воді. "Прекрасно! І майже не боляче", - каже 72-річна жінка, посміхаючись. І наостанок вигукує: "Viva o SUS!" - "Хай живе система охорони здоров'я Бразилії!".

  • Бразилія: щеплення при світлі свічок

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Бразилія: щеплення при світлі свічок

    Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару, тривалий час поширював скепсис щодо щеплення від коронавірусу. Але нарешті і в цій країні розгорнулася кампанія з вакцинації. Серед перших, кому роблять щеплення, - корінне населення й нащадки африканських рабів. До цієї групи належить і 70-річна Раймунда Ноната. В її селищі немає електромережі. Тому робити щеплення доводиться при світлі свічок.

  • Уганда: на щеплення на водному таксі

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Уганда: на щеплення на водному таксі

    Жінці, що сидить у передній частині човна, вже зробили щеплення. Разом з донькою вона знову полишає острів Бвама - найбільший на озері Буніоні в Уганді. Й у цій центральноафриканській країні уряд намагається провести кампанію з вакцинації також у найвіддаленіших регіонах.

  • Зімбабве: складно прохідними шляхами

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Зімбабве: складно прохідними шляхами

    Тут хоча й обійшлося без човна, але долати водну перепону довелося. Шлях у селище Джарі в Зімбабве цій мобільній бригаді перекрила річка, що затопила дорогу. За даними відомства з охорони здоров'я Африканського Союзу (Africa CDC), досі лише менше одного відсотка населення Зімбабве повністю вакциновані проти коронавірусу - як і багато де, тут щеплення роблять першочергово медичному персоналу.

  • Японія: також тут є віддалені села

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Японія: і тут є віддалені села

    Японські міста належать до найбільших та найсучасніших у світі, але й у цій країні є маленькі віддалені села з кількома сотнями жителів. Кітааікі - одне з таких. До того, хто не може відвідати найближче місто, аби йому зробили щеплення, лікар приходить додому.

  • Індонезія: в супроводі охоронців

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Індонезія: в супроводі охоронців

    На початку січня кампанія з вакцинації розпочалася й в Індонезії. З міста Банда-Ачех мобільні бригади на човнах відправляються до віддалених островів. Вакцина, яку транспортують у портативних холодильниках, є настільки цінною, що для медиків довелося організувати охоронний супровід.

  • Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?

    Індія належить до країн, котрі найбільше постраждали внаслідок пандемії. Всередині березня медики відвідали селище Бахакаджарі, що на річці Брахмапутра. Ці жінки прийшли, аби записатись у чергу на вакцинацію. Без масок, без соціальної дистанції - лишається лише сподіватись, що такі обставини не призвели до нових заражень коронавірусом.

    Автор: Ута Штайнвер, Філіпп Белль


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