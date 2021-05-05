У Німеччині політики та бізнес закликають громадян активніше вакцинуватися

Уряд Німеччини, а також профспілки й роботодавці дедалі активніше закликають громадян вакцинуватися від коронавірусу, в тому числі для захисту від більш заразного дельта-варіанту. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила у понеділок, 5 липня, на нараді керівництва її консервативної партії ХДС про важливість довести частку вакцинованого населення до 80 відсотків. Особливо уразливими восени будуть нещеплені діти, наголосила канцлерка, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на учасників наради.

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Також обговорюється питання про додаткові пропозиції щодо заохочення до вакцинації. Водночас уряд не планує запроваджувати штрафи, якщо особа не прийде у призначений час на вакцинацію.

Речник уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) наголосив на важливості щеплення. "Скористатися пропозиціями вакцинуватися - це не тільки захист себе від потенційно серйозного захворювання (...), а також захист всіх нас", - сказав Зайберт. Він додав, що попри низьку кількість нових випадків інфікування в країні люди не мають тішити себе ілюзіями, що для них ризику вже не існує.

Повністю вакциновано вже 32,4 мільйона німців

За даними міністерства охорони здоров'я країни, натепер майже 47 мільйонів осіб, або 56,5 відсотка всього населення, вже зробили хоча б перше щеплення. Повністю вакциновані 32,4 мільйона жителів країни, або 38,9 відсотка населення.

За словами очільника МОЗ Єнса Шпана (Jens Spahn), 68 відсотків дорослих були щеплені принаймні один раз. Якщо брати окремі федеральні землі, то в лідерах тут Бремен - 64,8 відсотка населення вакциновано хоча б першою дозою. Тільки Саксонія з 48,4 відсотка щепленого населення нині перебуває нижче позначки в 50 відсотків. Шпан також визнав, що кампанія з вакцинації проходить добре, але її темпи сповільнюються.

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Бізнес теж закликає вакцинуватися

Президент об'єднання роботодавців Німеччини Райнер Дульґер (Rainer Dulger) і глава Німецького союзу профспілок (DGB) Райнер Гоффманн (Reiner Hoffmann) спільно виступили на підтримку вакцинації як ефективного заходу проти пандемії. "Там, де це можливо, роботодавці мають пропонувати вакцинацію своїм співробітників. Водночас ми закликаємо співробітників погодитися на вакцинацію і пропозиції щодо тестів", - наголосили вони.