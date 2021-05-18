 Вчені в ФРН виявили можливу причину ускладнень після COVID-19 | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.06.2021

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Європа

Вчені в ФРН виявили можливу причину ускладнень після COVID-19

Тим, хто перехворів на COVID-19, часто тривалий час дошкуляють різні ускладнення. Німецькі дослідники, здається, з'ясували причину цього - хвороба змінює клітини крові.

Погіршення функцій кров'яних клітин унаслідок ускладнень від COVID

Погіршення функцій кров'яних клітин, очевидно, відіграють визначальну роль у появі ускладнень

Багато пацієнтів, які заразилися коронавірусом і перехворіли на COVID-19, ще тривалий час страждають від серйозних наслідків. До найпоширеніших постковідних симптомів належать насамперед втома, виснаження, головний біль і задишка. Ці неприємні симптоми можуть тривати тижнями, а в деяких випадках навіть місяцями. Навіть ті, хто, здавалося б, одужав, насправді зовсім не здорові.

COVID-19 часто негативно впливає на кровообіг. Виникають тромбози, тобто закупорка судин. Крім того, після хвороби погіршується властивість крові переносити кисень в організмі. Не виключено, що саме погіршення функцій кров'яних клітин, очевидно, відіграє визначальну роль у появі постковідних ускладнень.

Ускладнення внаслідок перенесеної хвороби COVID-19

Одне з ускладнень унаслідок перенесеної хвороби COVID-19 - задишка

Саме таку думку, зокрема, висунули в своєму нещодавньому дослідженні німецькі вчені з Центру Макса Планка з питань фізики і медицини в місті Ерланген щодо причин появи тривалих ускладнень після перенесеного COVID. Згідно з цією гіпотезою, клітини крові пацієнтів з COVID-19 зазнають змін. Ці зміни негативно впливають як на жорсткість, так і на розмір червоних і білих кров'яних тілець. Тож тут ключову роль відіграють клітини крові та їхні фізичні властивості. Результати дослідження опубліковані в науковому виданні Biophysical Journal.

Зміни клітин крові в заражених COVID

У рамках досліджень команда вчених з Ерлангена вивчала клітини крові хворих на COVID-19, а також тих, хто видужав від цієї хвороби, та здорових людей. З усіх учасників дослідження 17 людей мали гострий перебіг хвороби COVID-19, 14 одужали, а ще 24 людини були здоровими. Усього було досліджено 400 мільйонів клітин крові.

Тромбози унаслідок перенесеної хвороби COVID-19

Тромбози - також один із наслідків перенесеної хвороби COVID-19

"Ми змогли виміряти чіткі й тривалі зміни в клітинах - як під час гострої інфекції, так і після неї", - прокоментував керівний директор Інституту Макса Планка в Ерлангені Йохен Ґук (Jochen Guck) у пресрелізі.

Дуже складний метод

Застосований у дослідженні метод - розробка самих дослідників. Він називається "цитометрія деформованості в реальному часі" (RT-DC). Особливістю цього методу є те, що клітини крові направляють крізь вузенький канал. При цьому білі кров'яні клітини - лейкоцити, а також червоні кров'яні клітини - еритроцити, розтягуються.

Через спеціальний мікроскоп високошвидкісна камера фотографує кожну окрему клітку крові. Потім відповідне програмне забезпечення аналізує розмір і ступінь кожної деформації. Це програмне забезпечення може за секунду визначати стан до 1000 клітин крові.

Система раннього запобігання пандеміям?

Розмір і деформованість кров'яних клітин у хворих учасників дослідження варіювалися значно більше, ніж у здорових учасників. Це вказує на те, що клітини хворих людей пошкоджені. У здорових людей клітини крові еластичні та проходять навіть крізь найтонші вени.

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Червоні кров'яні тільця (еритроцити) мають форму двояко вигнутих дисків. Оскільки у них відсутнє ядро, вони можуть деформуватися і проходити крізь кровоносні капіляри, діаметр яких становить лише половину їхнього власного діаметра. Таким чином, вони проникають в найвіддаленіші куточки організму і постачають його поживними речовинами й киснем.

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Білі клітини крові (лейкоцити) також відносно малі й, завдяки численним виступам на поверхні клітин, рухливі й легко маневрують. Вони відіграють центральну роль в імунному захисті.

З іншого боку, клітини крові пацієнтів, що страждають на довготривалі ускладнення від COVID, мають сферичну форму і можуть закупорювати вени, що може привести до тромбозів та емболій.

Зміни в червоних і білих кров'яних тільцях унаслідок COVID-19

Зміни негативно впливають як на жорсткість, так і на розмір червоних і білих кров'яних тілець

Дослідники сподіваються, що в майбутньому зможуть використовувати новий метод аналізу для значно швидшої й надійнішої діагностики. У кращому разі це може допомогти розробити ​​систему раннього запобігання майбутнім пандеміям, які можуть спричинити ще невідомі віруси.

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Погіршення функцій кров'яних клітин унаслідок ускладнень від COVID

Вчені в ФРН виявили причину ускладнень після COVID-19

Тим, хто перехворів на COVID-19, часто тривалий час дошкуляють різні ускладнення. Можлива причина - зміни клітин крові.  

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