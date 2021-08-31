 Українська омбудсменка нагадала, що вакцинація є добровільною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2021

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Новини

Українська омбудсменка нагадала, що вакцинація є добровільною

Омбудсменка Людмила Денісова відреагувала на погрози звільнення через відсутність вакцинації з боку мера Івано-Франківська Руслана Марцинківа.

Людмила Денісова

Людмила Денісова (фото з архіву)

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в п'ятницю, 3 вересня, відреагувала на погрози звільнення через відсутність вакцинації від коронавірусу з боку мера Івано-Франківська.

"Для недопущення порушення конституційних прав працівників, з ініціативи омбудсмена було направлено лист міському голові міста Івано-Франківськ, в якому зазначено обов'язок дотримання Конституції і законів України", - зазначив офіс Денісової в своєму Telegram-каналі.

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У повідомленні зазначається, що стаття 43 Конституції України гарантує право кожного на працю і захист від незаконного звільнення. Уповноважена також посилається на наказ міністерства охорони здоров'я України від 24 грудня 2020 року, згідно якого вакцинацію від коронавірусу визначено як добровільну для всіх груп населення і зокрема, професійних груп. При цьому Кодексом законів про працю заборонена будь-яка дискримінація у сфері праці; пряме чи непряме обмеження прав працівників, зокрема за станом здоров'я, не допускається.

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Крім того, Денісова звернула увагу на те, що в своїй резолюції Парламентська асамблея Ради Європи закликає і рекомендує інформувати громадян про те, що вакцинація не є обов'язковою.

Нагадаємо, що 31 серпня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що усі співробітники виконавчого комітету міськради повинні зробити щеплення від коронавірусу. "Працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100 відсотків вакциновані! Єдина "відмазка" - коли - це коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку", - написав Марцінків на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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