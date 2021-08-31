 У ЄС не вважають необхідним третє щеплення від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2021

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Новини

У ЄС не вважають необхідним третє щеплення від коронавірусу

Європейський центр профілактики та контролю захворювань не бачить гострої потреби в загальній вакцинації від коронавірусу третьої дозою. Однак про це можна подумати людям з ослабленою імунною системою.

У ЄС не вважають необхідним третє щеплення від коронавірусу

Експерти Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) утрималися від загальної рекомендації вакцинувати все населення третім щепленням від коронавірусу. "Виходячи із сьогоднішніх даних, не спостерігається термінової необхідності додаткової дози вакцини для повністю щепленого населення", - йдеться у висновку відомства, яке було поширене в середу, 1 вересня.

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Водночас ECDC рекомендує взяти до уваги можливість третього щеплення для людей з ослабленою імунною системою. Тим часом Франція в середу почала вакцинацію третьою дозою літніх і людей з серйозними захворюваннями.

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Нагадаємо, що раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала багаті країни відмовитися від третьої дози, поки мільйони людей в більш бідних країнах не отримали і першу. Директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян, описуючи ситуацію в США, де вакцинація третьої дозою теж почалася, порівняв ситуацію з розподілом рятувальних жилетів серед пасажирів, у яких вже є жилети, "поки інші люди приречені потонути".

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