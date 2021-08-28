У серпні в Україні зробили вже близько 3,2 мільйона щеплень від COVID - Ляшко

З початку серпня в Україні ввели близько 3,2 мільйона доз вакцин від коронавірусу, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. "Якщо ви згадаєте мої обіцянки як головного санітарного лікаря, що Україна може робити 3,5 мільйона вакцинацій на місяць, то нині ми вже маємо 3,2 мільйона вакцинацій у серпні", - сказав Ляшко в суботу, 28 серпня, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За його словами, "якби не свята і ці українські післясвята, ми спокійно б до кінця літа ввели 10 мільйонів доз". Ляшко прогнозує, що обіцяний ним під час призначення на посаду показник у 10 мільйонів вакцинацій до кінця літа буде досягнуто вже найближчим часом, "із можливою затримкою максимум на тиждень".

"Усі охочі можуть вакцинуватися, можуть це зробити. Ми завезли в Україну 19,2 мільйона доз вакцин, при тому, що поставки їхатимуть і їхатимуть. Вакцина є, подорожувати можна спокійно, тому що ми запустили ковід-сертифікати і маємо електронні ковід-сертифікати", - сказав міністр.

Ляшко також повідомив, що другу дозу вакцини від виробника AstraZeneca за бажанням вакцинованого можна ввести вже за чотири тижні після першої, тоді як практикою встановлено введення другої дози через 12 тижнів. Водночас міністр зазначив, що більший імунітет буде сформований, якщо між двома дозами максимально можливий термін.

Вакцини від Moderna та Johnson & Johnson

Постачання в Україну вакцини від компанії Moderna для першої дози буде відновлено після використання вже завезеної кількості цієї вакцини. "Вакцини Moderna було завезено 2,2 мільйона, і чітко було розподілено її використання. Наразі розвозимо по регіонах другу дозу. Завезена вакцина наразі використовується для другої дози. Не просіть її зараз для першої дози. Цю використаємо і привеземо ще на першу дозу", - повідомив Ляшко.

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Щодо однодозної вакцини Janssen компанії Johnson & Johnson, яку вже зареєстровано в Україні, Ляшко уточнив, що поки поставок цієї вакцини в Україну немає, але, "можливо, і буде". "Наразі в Україні різних вакцин понад 11 мільйонів доз, постачання збільшуються”, - сказав міністр.

Окрім того, Ляшко повідомив, що міністерство охорони здоров'я України має намір розірвати контракт на постачання вакцин з індійським виробником вакцин Serum Institute. "Питання в тому, що інститут не виконав своїх зобов'язань за контрактом. Є політичне рішення: я розриватиму контракт із Serum Institute", - сказав він. За словами міністра, Serum Institute не поставив 1,5 мільйона доз вакцини CoviShield і 10 мільйонів доз Novavax. Після розірвання контракту сплачені за нього кошти буде повернуто.