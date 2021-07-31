В Афінах противників обов'язкової вакцинації розганяли водометами

В Афінах у неділю, 29 серпня, біля парламенту зібралось близько семи тисяч людей із протестом проти обов'язкової вакцинації для певних категорій громадян та посилених карантинних заходів, повідомила агенція AFP. Демонстранти розмахували прапорами та тримали плакатами з надписами "Ми не проти вакцин, а проти фашизму" та "Хай живе демократія".

Поліцейські під час акції протесту

Ввечері близько 200 людей почали кидати фаєри та каміння у поліцейських. У відповідь правоохоронці застосували проти них водомите, сльозогінний газ та електрошокери. Одночасно подібна акція відбулась в Салоніках, в якій, за даними ЗМІ, взяли участь близько п'яти тисяч людей.

Під час акції протесту в Афінах

Раніше грецький уряд ухвалив закон, згідно з яким лише вакцинованим або одужалим людям дозволено відвідувати ресторани, розважальні та культурні заклади. Окрім того, з 1 вересня невакциновані працівники сектору охорони здоров'я мають бути відсторонені від роботи і не отримуватимуть зарплату, доки не щепляться від коронавірусу. Також тести на коронавірус більше не будуть у країні безкоштовними.