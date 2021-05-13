У Берліні тисячі людей протестували проти COVID-обмежень

В Берліні у неділю, 29 серпня, кілька тисяч людей вийшли на заборонені демонстрації проти коронавірусних обмежень та обмежень для невакцинованих жителів ФРН. Вони вигукували "Приберіть руки від наших дітей" та висловлювалися проти того, що вони назвали "вакцинаційним апартеїдом", оскільки в частині Німеччини влада розглядає можливості для запровадження більш жорстких обмежень для людей, які не щеплені проти коронавірусу. Безпеку під час акції забезпечували 2200 правоохоронців.

Під час акції протесту були затримані десятки людей

Дев'ять мітингів, у тому числі демонстрація учасників руху коронаскептиків Querdenken, були заборонені. Це відбулось тому, що на таких акціях учасники зазвичай не дотримуються дистанції та не носять захисні маски. Однак поліція не розганяла демонстрації. "Наразі вулицями бродить кілька тисяч людей", - повідомили в берлінській поліції.

Під час акції протесту

Під час акцій було затримано близько 80 людей, зокрема за опір правоохоронцям, повідомила агенція Reuters. Деякі протестувальники також намагалися прорвати поліцейські бар'єри та здійснювали напади на правоохоронців. Під час аналогічної акції у Берліні в суботу, 28 серпня, поліція затримала понад 100 людей.

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