 У Південній Африці виявлено новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2021

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Новини

У Південній Африці виявлено новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2

У нового варіанта коронавірусу, попередньо названого B.1.1.529, зафіксовано 10 мутацій. Це у кілька разів більше, ніж у дельта-варіанту. ВООЗ проведе екстрену нараду.

Вірус SARS-CoV-2 , що викликає COVID-19, під мікроскопом

Вірус SARS-CoV-2 , що викликає COVID-19, під мікроскопом

Науковці в Південно-Африканській Республіці (ПАР) виявили новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2. У нього зафіксовано "дуже високу кількість мутацій", що дає "привід для занепокоєння", заявив у четвер, 25 листопада, директор Центру епідемічних дій у відповідь та інновацій Туліо де Олівейра. За словами вчених, новий варіант має щонайменше десять мутацій. Для порівняння: у дельта-варіанта їх лише дві, у бета-варіанту - три.

Черговий варіант збудника коронавірусної інфекції попередньо назвали B.1.1.529. Досі випадки інфікування їм підтверджено у мандрівників із Південної Африки у Ботсвані та Гонконгу, зазначив де Олівейра.

Як зазначив на брифінгу Річард Лесселс із Центру епідемічних дій у відповідь та інновацій, є ознаки того, що B.1.1.529 поширюється швидше, ніж дельта-варіант. Крім того, він може спричиняти велике навантаження на імунну систему людини, зазначив науковець. Поки що експерти констатують, що цей варіант поширюється передусім серед молодих людей.

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Міністр охорони здоров'я ПАР Джо Паахла охарактеризував B.1.1.529 як такий, що "викликає серйозні побоювання" і є причиною зростання кількості зафіксованих випадків зараження в країні. За його словами, кількість інфікованих останніми днями зросла. При цьому попередні кілька місяців було виявлено лише незначну кількість хворих. ПАР, де виявлено загалом приблизно 2,95 мільйона випадків зараження коронавірусом і зареєстровано близько 90 тисяч смертей від COVID-19, найбільш постраждала від пандемії в Африці.

ВООЗ скликає екстрену нараду

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про скликання екстреної наради 26 листопада у зв'язку з виявленням у ПАР нового варіанта коронавірусу. Як повідомляє британське видання Financial Times, експерти ВООЗ обговорять, як саме класифікувати B.1.1.529 - як варіант, що "викликає заклопотаність" або "викликає інтерес".

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Через появу нового варіанта коронавірусу Великобританія тимчасово призупинила авіасполучення з шістьма африканськими країнами. Зокрема, з Ботсваною, Зімбабве, Лесото, Намібією, Есватині та ПАР. Британський міністр охорони здоров'я та соціальних справ Саджид Джавід назвав рішення запобіжним заходом.

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