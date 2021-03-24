 В Африці виявлено новий варіант коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2021

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Новини

В Африці виявлено новий варіант коронавірусу

Новий варіант коронавірусу зафіксовано в громадян Танзанії, які прибули в Анголу. Поки немає даних про те, чи наявні вакцини ефективні проти виявленого нового варіанту патогену, кажуть експерти.

Коронавірус у Африці

Школярі в Зімбабве, листопад 2020 року

В Африці виявлено новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2, який може містити в собі до 40 мутацій. Про це в четвер, 1 квітня, повідомив керівник Африканського центру з контролю і профілактики захворювань (Africa CDC) Джон Нкенгасонг на пресконференції в Йоганнесбурзі. За його словами, новий варіант був вперше зафіксований у громадян Танзанії, які приїхали в Анголу, передає інформагенція dpa.

Наразі виявлений варіант патогену досліджують в одній з лабораторій в Південно-Африканській Республіці (ПАР), однак вже є  "привід для занепокоєння", позаяк поки немає даних про ефективність вже розроблених вакцин у разі застосування проти нього, зазначив очільник Africa CDC.

Нкенгасонг також вказав на те, що Танзанія, звідки, ймовірно, почалося поширення нового варіанту, з середини 2020 року не надає даних щодо захворюваності COVID-19. Обмежувальні заходи для боротьби з пандемією були запроваджені в Танзанії пізніше, ніж у багатьох інших країнах, і не були досить жорсткими, додав очільник Africa CDC.

Африка "повільно рухається в бік третьої хвилі"

За його словами, Африка "повільно рухається в бік третьої хвилі" пандемії. Згідно з даними Africa CDC, випадки зараження британським варіантом коронавірусу B. 1.1.7., який більш заразним, а також південноафриканським варіантом B. 1.3.5.1. були зафіксовані в 18 різних африканських країнах. Особливо сильне зростання COVID-захворюваності спостерігається в Центральній, Східній і Північній Африці.

Раніше Африканський союз уклав договір з компанією Johnson & Johnson на поставку 400 мільйонів доз її вакцини від коронавірусу, більшість з яких повинні бути здійснені в ПАР. Досі африканські країни отримали близько 30 мільйонів доз вакцини, з яких близько третини вже було використано. 28 африканських країн отримали цю препарати в рамках міжнародної ініціативи COVAX, а 20 держав на базі двосторонніх договорів з виробниками вакцин.

З початку пандемії в Африці було зафіксовано 4,2 мільйона випадків зараження коронавірусною інфекцією, кажуть у Africa CDC.

Нагадаємо, за даними міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, в двох областях України виявлено південноафриканський варіант коронавірусу.

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