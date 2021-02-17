Коронавірус: у двох областях України виявлено південноафриканський варіант

В Україні зустрічаються південноафриканський і британський варіанти коронавірусу. Обидва штами агресивніші, ніж попередні, застеріг керівник МОЗ Максим Степанов.
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив про поширення британського варіанту коронавірусу у всіх областях України та появу південноафриканського штаму у двох областях. Про це Степанов сказав у четвер, 1 квітня, в ефірі телеканалу "Україна 24".
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"Для нас наразі головне - дотримання правил епідбезпеки, тому що британський штам, який є на сьогодні в Україні, він наразі поширений на всій території України... у всіх областях він зафіксований. Більше того, у нас у двох областях зафіксовано і південноафриканський штам", - визнав Степанов, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". За словами урядовця, ці два штами агресивніші, ніж попередні, і "змінюють нинішню картину".
Водночас керівник МОЗ додав, що його відомство очікує стабілізації ситуації із захворюваністю на коронавірус після 15 квітня. "До 15 квітня ми очікуємо напружену ситуацію, а потім стабілізацію. Ця стабілізація залежно від регіону (...) буде спостерігатися, думаю, до 15 квітня", - сказав він.
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Нагадаємо, 25 березня було зафіксовано рекордну кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні - понад 18 тисяч. Водночас 1 квітня було зафіксовано новий рекордний показник смертності від COVID-19 в Україні - 421 померлий, ще 5160 осіб було госпіталізовано з коронавірусом.
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