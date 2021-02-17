Коронавірус: у двох областях України виявлено південноафриканський варіант

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив про поширення британського варіанту коронавірусу у всіх областях України та появу південноафриканського штаму у двох областях. Про це Степанов сказав у четвер, 1 квітня, в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Для нас наразі головне - дотримання правил епідбезпеки, тому що британський штам, який є на сьогодні в Україні, він наразі поширений на всій території України... у всіх областях він зафіксований. Більше того, у нас у двох областях зафіксовано і південноафриканський штам", - визнав Степанов, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". За словами урядовця, ці два штами агресивніші, ніж попередні, і "змінюють нинішню картину".

МОЗ очікує стабілізації після 15 квітня

Водночас керівник МОЗ додав, що його відомство очікує стабілізації ситуації із захворюваністю на коронавірус після 15 квітня. "До 15 квітня ми очікуємо напружену ситуацію, а потім стабілізацію. Ця стабілізація залежно від регіону (...) буде спостерігатися, думаю, до 15 квітня", - сказав він.

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Нагадаємо, 25 березня було зафіксовано рекордну кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні - понад 18 тисяч. Водночас 1 квітня було зафіксовано новий рекордний показник смертності від COVID-19 в Україні - 421 померлий, ще 5160 осіб було госпіталізовано з коронавірусом.