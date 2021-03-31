Коронавірус в Україні: за добу померла 421 людина

За минулу добу померла 421 людина з діагнозом COVID-19, а 5160 осіб були госпіталізовані. Це - новий рекордний показник смертності за добу від коронавірусу в Україні.
В Україні 421 людина померла з діагнозом COVID-19
Протягом минулої доби в Україні підтвердили 17 569 нових випадків інфікування коронавірусом. Того ж дня в країні 421 людина померла з діагнозом COVID-19, а також було госпіталізовано 5160 осіб, що є новим рекордним показником смертності. Про це у четвер, 1 квітня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на свой сторінці в соцмережі Facebook.
Найбільше нових випадків за добу, що минула, підтвердили у Києві (1150), Одеській (1305), Хмельницькій (1142), Львівській (1141) та Житомирській (1037) областях.
За добу в Україні провели 132 759 тестувань. З них - методом ПЛР - 59 803, методом ІФА - 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 50 680).
Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні коронавірус було діагностовано у понад 1,6 мільйона людей. При цьому понад 1,3 мільйона з них уже одужали. Загалом, згідно з офіційними даними, від COVID-19 в Україні померли 33 246 людей.
Як повідомлялося, 31 березня, за офіційними даними, було зафіксовано 407 смертей внаслідок COVID-19. Це - попередній рекордний показник смертності за добу від коронавірусу.
26 березня в Україні виявили 18 132 нові випадки інфікування коронавірусом. А 25 березня - 16 669 випадків інфікування коронавірусом та 362 жертв (максимальний показник смертності за добу від коронавірусу минулого тижня).
Тим часом за останню добу в Україні щеплено 17 170 людей від коронавірусу. Всього ж в Україні з початку вакцинації щеплено 248 736 людей. З них лише дві людини отримали дві дози вакцини. Станом на 31 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 387 611 людей.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.