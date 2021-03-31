 Коронавірус в Україні: за добу померла 421 людина | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2021

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Новини

Коронавірус в Україні: за добу померла 421 людина

За минулу добу померла 421 людина з діагнозом COVID-19, а 5160 осіб були госпіталізовані. Це - новий рекордний показник смертності за добу від коронавірусу в Україні.

В Україні 421 людина померла з діагнозом COVID-19

В Україні 421 людина померла з діагнозом COVID-19

Протягом минулої доби в Україні підтвердили 17 569 нових випадків інфікування коронавірусом. Того ж дня в країні 421 людина померла з діагнозом COVID-19, а також було госпіталізовано 5160 осіб, що є новим рекордним показником смертності. Про це у четвер, 1 квітня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на свой сторінці в соцмережі Facebook.

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Найбільше нових випадків за добу, що минула, підтвердили у Києві (1150), Одеській (1305),  Хмельницькій (1142), Львівській (1141) та Житомирській (1037) областях.

За добу в Україні провели 132 759 тестувань. З них - методом ПЛР - 59 803, методом ІФА - 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 50 680).

Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні коронавірус було діагностовано у понад 1,6 мільйона людей. При цьому понад 1,3 мільйона з них уже одужали. Загалом, згідно з офіційними даними, від COVID-19 в Україні померли 33 246 людей.

Як повідомлялося, 31 березня, за офіційними даними, було зафіксовано  407 смертей внаслідок
 COVID-19. Це - попередній рекордний показник смертності за добу від коронавірусу.

 26 березня в Україні виявили 18 132 нові випадки інфікування коронавірусом. А 25 березня - 16 669 випадків інфікування коронавірусом та 362 жертв (максимальний показник смертності за добу від коронавірусу минулого тижня).

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Кількість щеплень за добу в Україні

Тим часом за останню добу в Україні щеплено 17 170 людей від коронавірусу. Всього ж в Україні з початку вакцинації щеплено 248 736 людей. З них лише дві людини отримали дві дози вакцини. Станом на 31 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 387 611 людей.

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  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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