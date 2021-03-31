Коронавірус в Україні: за добу померла 421 людина

Протягом минулої доби в Україні підтвердили 17 569 нових випадків інфікування коронавірусом. Того ж дня в країні 421 людина померла з діагнозом COVID-19, а також було госпіталізовано 5160 осіб, що є новим рекордним показником смертності. Про це у четвер, 1 квітня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на свой сторінці в соцмережі Facebook.

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Найбільше нових випадків за добу, що минула, підтвердили у Києві (1150), Одеській (1305), Хмельницькій (1142), Львівській (1141) та Житомирській (1037) областях.

За добу в Україні провели 132 759 тестувань. З них - методом ПЛР - 59 803, методом ІФА - 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 50 680).

Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні коронавірус було діагностовано у понад 1,6 мільйона людей. При цьому понад 1,3 мільйона з них уже одужали. Загалом, згідно з офіційними даними, від COVID-19 в Україні померли 33 246 людей.

Як повідомлялося, 31 березня, за офіційними даними, було зафіксовано 407 смертей внаслідок

COVID-19. Це - попередній рекордний показник смертності за добу від коронавірусу.

26 березня в Україні виявили 18 132 нові випадки інфікування коронавірусом. А 25 березня - 16 669 випадків інфікування коронавірусом та 362 жертв (максимальний показник смертності за добу від коронавірусу минулого тижня).

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Кількість щеплень за добу в Україні

Тим часом за останню добу в Україні щеплено 17 170 людей від коронавірусу. Всього ж в Україні з початку вакцинації щеплено 248 736 людей. З них лише дві людини отримали дві дози вакцини. Станом на 31 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 387 611 людей.

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