Омікрон-варіант коронавірусу дістався Північної Америки

У Північній Америці зафіксували перші випадки омікрон-варіанту коронавірусу. Його підтвердили 28 листопада у двох мешканців канадської столиці Оттави, які нещодавно приїхали з Нігерії. Обидва пацієнти перебувають в ізоляції, поки органи охорони здоров’я відстежують їхні можливі контакти.

"Оскільки тестування тривають, очікується, що й інші випадки цього варіанту (вірусу - Ред.) будуть знайдені в Канаді", - цитує міністра охорони здоров’я Жана-Іва Дюкло агенція AFP. Напередодні Канада заборонила поїздки з семи африканських країн через побоювання щодо поширення омікрон-варіант коронавірусу. Нігерія не була однією з них.

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Де вже виявили омікрон

Мутований варіант вірусу вперше виявили наприкінці листопада у Південній Африці. Згодом його зафіксували в Ізраїлі та Гонконзі. У Європі його виявили в Німеччині, Італії, Бельгії, Чехії, Великобританії, Нідерландах, Данії. 28 листопада омікрон-варіант знайшли на ще одному континенті - в Австралії. У Південній Америці підтверджених випадків інфікування поки немає.

Різні країни світу обмежують поїздки з Південної Африки. Так, з понеділка, 29 листопада, США забороняють в'їзд іноземців, які останні два тижні перебували у восьми південно-африканських країнах. Японія ж оголосила, що з 30 листопада призупинить в'їзд взагалі для всіх іноземних відвідувачів через поширення вірусу.

Заразніший ніж дельта

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) присвоїла омікрон-варіанту статус такого, що "що викликає занепокоєння". ВООЗ прогнозує, що знадобиться кілька тижнів, аби дізнатися особливості передачі вірусу, дії розроблених вакцин на нього, тестів та лікування.

Біолог австрійського Інституту молекулярної біотехнології у Відні Ульріх Елінг (Ulrich Elling) припускає, що омікрон-варіант коронавірусу може бути вшестеро заразнішим за дельту. "За першими оцінками, він може бути на 500 відсотків заразнішим, ніж дельта", - сказав Елінг в інтерв'ю DW. За його даними, новий варіант коронавірусу має приголомшливу кількість мутацій - 32 - в одному спайковому білку. Саме ці мутації, за словами біолога, сприяють підвищенню заразності.

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