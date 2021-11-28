 Лондон скликає міністрів охорони здоров′я країн G7 через омікрон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2021

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Лондон скликає міністрів охорони здоров'я країн G7 через омікрон

За день у Нідерландах виявили щонайменше 13 випадків інфікування новим омікрон-варіантом коронавірусу, а у Данії - два. У Німеччині підтвердився вже третій такий випадок.

Новий варіант коронавірусу вперше зафіксували в ПАР

Новий варіант коронавірусу, який вперше зафіксували в ПАР, вже потрапив у Європу

Уряд Великобританії скликає 29 листопада термінове засідання міністрів охорони здоров'я країн Великої сімки (G7) для обговорення розповсюдження нового омікрон-варіанту коронавірусу. Лондон уже оголосив про вжиття заходів задля стримування поширення у королівстві омікрон-варіанта коронавірусу, зокрема кожен, хто прибуває до Великобританії, зобов'язаний зробити ПЛР-тест на коронавірус і перебувати в ізоляції до отримання його результатів.  

У неділю, 28 листопада, органи охорони здоров'я Нідерландів повідомили, що виявили щонайменше 13 випадків інфікування новим варіантом коронавірусу серед пасажирів двох літаків, які прилетіли з Південно-Африканської Республіки (ПАР).

Тести на коронавірус в аеропорту Амстердама здали понад 600 пасажирів нідерландської авіакомпанії KLM, які два дні тому прилетіли з ПАР. COVID-19 виявили у 61 з них, а 13 пасажирів виявилися інфікованими саме омікрон-варіантом. Повне дослідження всіх пасажирів ще не завершене, тому новий варіант вірусу може бути у більшої кількості пасажирів, зазначається в повідомленні Національного інституту громадського здоров'я і навколишнього середовища Нідерландів (RIVM).

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Два випадки омікрон-варіанта в Данії

Два випадки інфікування новим варіантом коронавірусу зафіксували в Данії. За даними Державного інституту сироваток Данії (SSI), ним заражені двоє людей, які теж повернулися з ПАР.

Окрім того, у Німеччині підтвердився вже третій випадок інфікування омікрон-варіантом. Інфікований подорожній прибув в країну з ПАР через аеропорт Франкфурта-на-Майні. Також новий варіант коронавірусу, який вперше зафіксували в ПАР, вже підтвердився у хворих у Великобританії та Італії.

Напередодні про підозри щодо виявлення саме нового виду вірусу повідомили і в Австрії. Пацієнта, який з високою ймовірністю заразився саме омікрон-варіантом, виявили у федеральній землі Тироль.

Водночас в Європі заявляють, що перебіг хвороби у заражених омікрон-варіантом наразі легкий.

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Чим небезпечний новий варіант коронавірусу

За словами вчених, новий варіант COVID-19 має щонайменше десять мутацій. Для порівняння: у дельта-варіанта їх лише дві, у бета-варіанта - три.

Черговий варіант збудника коронавірусної інфекції попередньо назвали B.1.1.529 або "омікрон". Вчені зафіксували ознаки того, що він поширюється швидше, ніж дельта-варіант. Крім того, він може спричиняти велике навантаження на імунну систему людини.

Поки що експерти констатують, що цей варіант поширюється передусім серед молодих людей.  

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