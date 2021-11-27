 Новий варіант коронавірусу дедалі більше фіксують в Європі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2021

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Новини

Новий варіант коронавірусу дедалі більше фіксують в Європі

Омікрон-варіант коронавірусу, який раніше був виявлений у ПАР, зафіксували у Великобританії, Німеччині та Італії. Він більш заразний, ніж дельта-варіант, попереджають вчені.

Neue COVID-19-Variante Omicron

У суботу, 27 листопада, дедалі більше країн Європи повідомляють про випадки виявлення омікрон-варіанта коронавірусу.

Про реєстрацію першого випадку омікрон-варіанта повідомило відомство охорони здоров'я Італії. Два випадки у цей же день підтвердили в Німеччині - новий варіант коронавірусу виявили у двох подорожніх, які прибули з Південної Африки до Мюнхена. Ще один випадок підозрюють у федеральній землі Гессен у людини, яка також прилетіла з Південно-Африканської республіки.

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Напередодні про виявлення одного випадку зараження омікрон-варіантом повідомили органи охорони здоров'я Бельгії. Інфекцію виявили у мешканця країни, який повернувся 11 листопада до Бельгії з Єгипту. Перші симптоми зараження у нього проявились 22 листопада.

ПЛР-тести та карантин для всіх, хто прибуває до Великобританії

Між тим Великобританія уже оголосила про вжиття заходів задля стримування поширення у королівстві омікрон-варіанта коронавірусу. 27 листопада прем'єр-міністр Борис Джонсон повідомив, що кожен, хто прибуває до Великобританії, зобов'язаний зробити ПЛР-тест на коронавірус і перебувати в ізоляції до отримання його результатів. У разі підозри зараження омікрон-варіантом коронавірусу людина має залишатись протягом 10 днів на карантині, пояснив Джонсон. Раніше повідомлялось, що у Великобританії виявлено два випадки зараження омікрон-варіантом коронавірусу.

Новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2 B.1.1.529, що нині стрімко розповсюджується у Південно-Африканській Республіці (ПАР), викликає велике занепокоєння в світі, в тому числі в Європейському Союзі. Через його поширення всі 27 держав-членів ЄС вирішили тимчасово обмежити в'їзд з сімох країн південної Африки: Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії, Зімбабве та ПАР. Також з країнами Південної Африки призупинили транспортне сполучення Великобританія, США, Канада та Ізраїль. 

Омікрон заразніший ніж дельта-варіант

Біолог австрійського Інституту молекулярної біотехнології у Відні Ульріх Елінг (Ulrich Elling) припускає, що омікрон-варіант коронавірусу, який виявили в Південній Африці, може бути в шість разів заразнішим, ніж дельта.  

"За першими оцінками, він може бути на 500 відсотків заразнішим, ніж дельта", - сказав Елінг в інтерв'ю DW. За його словами, дельта-варіант коронавірусу був приблизно на 60 відсотків заразнішим, ніж альфа-варіант. "Тому поширення (омікрон-варіанта - Ред.) по всьому світу відбудеться набагато швидше, ніж це було з дельтою", - зазначив він.

Елінг додав, що новий варіант коронавірусу має приголомшливу кількість мутацій - 32 - в одному спайковому білку. Саме ці мутації, за словами біолога, сприяють підвищенню заразності та здатності вірусу вислизати від імунних клітин ("імунній втечі").

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