У Німеччині зафіксовано новий максимум заражень коронавірусом

Семиденний показник зараженості коронавірусом SARS-CoV-2 у Німеччині (кількість випадків зараження протягом тижня на 100 тисяч осіб) зростає 19-й день поспіль і досяг нового максимуму - 438,2. Про це у п'ятницю, 26 листопада, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI), посилаючись на дані державних медичних установ. У четвер рівень захворюваності становив 419,7, у п'ятницю минулого тижня - 340,7.

Число нових випадків інфікування коронавірусом на 100 тисяч жителів протягом семи днів є важливим індикатором епідемічної ситуації. 8 листопада це значення у Німеччині перевищило поріг у 200 і, таким чином, попередній максимум з початку пандемії, який припадав на грудень 2020 року (197,6). З того часу щодня реєструються нові пікові значення.

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Новий пік добового приросту

За даними RKI, протягом останніх 24 годин по всій країні було зареєстровано 76 414 нових випадки зараження коронавірусом - це також максимальний показник за весь час пандемії. З початку епідемії інфекцію було виявлено у 5,7 мільйона жителів ФРН.

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За останню добу в країні померло 357 людей з чи від коронавірусу. Загальна кількість смертей за весь час пандемії в Німеччині сягнула 100 476. Одужали понад 4,77 мільйона ​​осіб. Число госпіталізованих пацієнтів із коронавірусом на 100 тисяч жителів протягом семи днів становить 5,79.