В Німеччині третій тиждень реєструють піки заражень коронавірусом

У Німеччині добовий приріст заражень коронавірусом оновлює максимальні показники вже 16-й день поспіль. За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI) на ранок вівторка, 23 листопада, протягом минулої доби в Німеччині зареєстровано 45326 випадків нових заражень коронавірусом. Загалом за весь час пандемії в країні коронавірусом заразились понад 5,4 мільйона людей.

За даними на 23 листопада показник заражуваності на 100 тисяч населення за сім днів становив 399,8 випадку на 100 тисяч населення. Напередодні він був 386,5, а тижнем раніше - 312,4, повідомив RKI.

8 листопада показник заражень коронавірусом у ФРН подолав планку у 200 випадків на 100 тисяч населення, тим самим перевищивши максимум у 197,6 випадку, зареєстрований роком раніше. З того часу цей показник безперервно зростає.

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Майже 100 тисяч жертв коронавірусу

Кількість летальних випадків від чи з коронавірусом у Німеччині за останні 24 години зросла на 309 - до 99433 випадків.

Коефіцієнт завантаженості лікарень, що нині є найважливішим критерієм для посилення антикоронавірусних обмежень, збільшився до 5,28 на 100 тисяч населення. Ключовими для запровадження різного роду обмежень визнані коефіцієнти 3 , 6 та 9. Так, за коефіцієнту 6 діятиме правило, що щеплені та одужалі мають при відвіданні громадстких закладів також пред'являти негативний результат тесту на коронавірус.

Найвищий досі коефіцієнт завантаженості лікарень у Німеччині - майже 15,5 - був зафіксований у період Різдва минулого року. Тоді однак у ФРН майже не було щеплених від коронавірусу.