 В Німеччині третій тиждень реєструють піки заражень коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Німеччині третій тиждень реєструють піки заражень коронавірусом

Протягом минулої доби в Німеччині зареєстрували ще понад 45 тисяч нових заражень COVID-19. Показник заражуваності на 100 тисяч населення за сім днів наближається до 400.

Лікарня в Німеччині

У Німеччині продовжують фіксувати максимальні показники захворюваності на COVID-19

У Німеччині добовий приріст заражень коронавірусом оновлює максимальні показники вже 16-й день поспіль. За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI) на ранок вівторка, 23 листопада, протягом минулої доби в Німеччині зареєстровано 45326 випадків нових заражень коронавірусом. Загалом за весь час пандемії в країні коронавірусом заразились понад 5,4 мільйона людей.

За даними на 23 листопада показник заражуваності на 100 тисяч населення за сім днів становив 399,8 випадку на 100 тисяч населення. Напередодні він був 386,5, а тижнем раніше - 312,4, повідомив RKI.

8 листопада показник заражень коронавірусом у ФРН подолав планку у 200 випадків на 100 тисяч населення, тим самим перевищивши максимум у 197,6 випадку, зареєстрований роком раніше. З того часу цей показник безперервно зростає.

Читайте також: Коронавірус в Німеччині: майже 64 тисячі нових інфікованих за добу

Майже 100 тисяч жертв коронавірусу

Кількість летальних випадків від чи з коронавірусом у Німеччині за останні 24 години зросла на 309 - до 99433 випадків.

Коефіцієнт завантаженості лікарень, що нині є найважливішим критерієм для посилення антикоронавірусних обмежень, збільшився до 5,28 на 100 тисяч населення. Ключовими для запровадження різного роду обмежень визнані коефіцієнти 3 , 6 та 9. Так, за коефіцієнту 6 діятиме правило, що щеплені та одужалі мають при відвіданні громадстких закладів також пред'являти негативний результат тесту на коронавірус.

Найвищий досі коефіцієнт завантаженості лікарень у Німеччині - майже 15,5 - був зафіксований у період Різдва минулого року. Тоді однак у ФРН майже не було щеплених від коронавірусу.

Дивитись відео 25:50

Катастрофа з ковідом: Європу накрила четверта хвиля пандемії - "Європа у фокусі" (22.11.2021)

DW.COM

Різдвяні ярмарки під час пандемії COVID-19: які вони?

Через стрімке зростання заражень COVID-19 Мюнхен цьогоріч відмовився від різдвяного ринку. Через організаційні складнощі його не проводитимуть і у Дортмунді. Утім, в інших німецьких містах ярмарки таки відкриються.  

Реклама

Докладно

Щеплення від коронавірусної хвороби можуть стати буденністю, як щеплення від грипу

COVID-19: як часто доведеться робити щеплення?

Варто налаштовуватись на те, що вакцинація від COVID-19 стане нормою на все життя?  

Cонячна енергія не цілком вільна від викидів. Чому?

Наскільки "зелена" сонячна енергія? (відео)

Насправді енергія сонця має деякі не дуже екологічні сторони. DW виявила 3 головні недоліки сонячної енергії. Які саме?  