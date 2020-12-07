Різдвяні ярмарки під час пандемії COVID-19: які вони?

Через стрімке зростання заражень COVID-19 Мюнхен цьогоріч відмовився від різдвяного ринку. Через організаційні складнощі його не проводитимуть і у Дортмунді. Утім, в інших німецьких містах ярмарки таки відкриються.
Різдвяний ринок у Нюрнберзі, що називається Крісткіндлесмаркт (Christkindlesmarkt), вважається одним із найбільших у Німеччині й, певно, є найвідомішим у світі. Найдавніша письмова згадка про нього припадає на початок 17-го століття.
З 1969 року цей ярмарок відкриває "малятко Христос", якого грає юна жителька Нюрнберга, котра перемагає у спеціальному конкурсі і виконує цю почесну роль два роки. Цьогоріч новообрана 17-річна гімназистка Тереза в образі "малятка Христа" відкриє різдвяний ринок у Нюрнберзі 26 листопада, але не з балкона церкви Фрауенкірхе, як завжди, а віртуально.
До пандемії COVID-19 перед церквою Фрауенкірхе на відкриття різдвяного якрмарку збиралися тисячі людей. В умовах пандемії допускати таке скупчення людей не можна. "Це було б неправильним сигналом", - пояснив Томас Майлер (Thomas Meiler) із відділу з комунікацій та міського маркетингу Нюрнберга в інтерв'ю Deutsche Welle. Тож відкриття відбудеться онлайн і транслюватиметься 26 листопада для глядачів з усього світу. Попри пандемію різдвяний ринок у Нюрнберзі цього року відбудеться! І це гарна новина для його прихильників, адже пандемія знову вносить свої корективи - Мюнхен, наприклад, цьогоріч від проведення різдвяного ярмарку відмовився.
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Зазвичай у Німеччині щороку відкриваються близько 3000 різдвяних ринків. За два місяці - листопад і грудень - їх відвідують біля 160 мільйонів людей, а обсяг продажів на таких ринках сягає майже 2,9 мільярда євро. Таким стан справ був у 2018 році.
Різдвяний ринок із найбільшою кількістю відвідувачів відбувається у Кельні на площі перед всесвітньовідомим готичним собором міста. Кельнський різдвяний ринок щороку відвідують близько чотирьох мільйонів людей. Майже 20 відсотків відвідувачів кельнського ринку - іноземні туристи. Тоді як середня частка іноземці серед відвідувачів ринків по Німеччині - лише близько п'яти відсотків.
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На другому місці у рейтингу популярності - різдвяний ринок у Штутгарті, максимальна кількість відвідувачів якого становить 3,5 мільйона осіб. Третій за популярністю - мюнхенський Крісткіндлесмаркт, який відвідує до трьох мільйонів гостей. Однойменний і більш відомий різдвяний ринок у Нюрнберзі не такий великий, як ринок у Мюнхені, тому кількість відвідувачів нюрнберзького дійства щороку не перевищує двох мільйонів людей.
Різдвяні ринки в Німеччині зазвичай починаються в середині або наприкінці листопада і тривають до Святвечора. У 2020 році всі різдвяні дійства у країні скасували через пандемію COVID-19. Це не тільки доволі сильно зіпсувало передріздвяний настрій німцям, а й спричинило значні фінансові збитки організаторів ринків і залученого до їх проведення бізнесу.
Цього року в Німеччині дозволили відкривати різдвяні ринки. Однак з огляду на продовження пандемії COVID-19 ті з них, що таки відбудуться, працюватимуть лише за умови дотримання певних правил та обмежень, які сильно варіюються в різних федеральних землях і навіть містах.
Деякі організатори різдвяних ринків через такі обмеження вирішили взагалі відмовитися від їх проведення й цьогоріч, тому що подекуди через обмеження увесь захід стає просто нерентабельним. Наприклад, уже зараз відомо про скасування у цьому році різдвяного ринку "Фантастичні вогні" в Дортмунді. Головною причиною його скасування організатори називають так зване правило "3G". Згідно з цим правилом, відвідувач має пред'явити свідоцтво про одужання від COVID-19 (genesen), проходження повної імунізації (geimpft) або підтвердити наявність негативного ПЛР-тесту (getestet).
Організатори різдвяного ринку в Дортмунді могли би, звісно, посадити людину на касі біля входу на огороджену ринкову територію, аби вона перевіряла наявність необхідних документів. Але з урахуванням багатьох тисяч відвідувачів організувати такий контроль було б надзвичайно важко й витратно.
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Більше пощастило тим різдвяним ярмаркам, які через їхнє розташування просто неможливо обнести парканом. На таких ринках, за правилами, які діють у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, перевірка документів "3G" здійснюватиметься вибірково. Виходить, що не пощастило організаторам ринків на територіях, які можна захистити з метою контролю доступу.
Скасували й різдвяний ринок у замку Шарлоттенбург у Берліні. "Політики учергове не змогли вчасно забезпечити організаторам чіткі та реалістичні умови", - заявив організатор цього берлінського ринку Томмі Ербе (Thommy Erbe).
Проблема з різдвяним ринком біля відомого барокового палацу полягає от у чому. Заходи з запобігання поширенню коронавірусу, які діють у Берліні, передбачають заборону на вживання алкоголю на територіях із зеленими насадженнями. До них належить і площа перед замком. Крім того, організаторам ринку довелося б вимагати від відвідувачів носіння захисних масок та перевіряти на вході дотримання правила "3G" або "2G" (вхід лише для вакцинованих та тих, хто одужав). На організаторів ринку біля замку Шарлоттенбург, за їхніми даними, лягли б додаткові витрати у 250 тисяч євро. Тому цей різдвяний ринок у поточному році не відбудеться.
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Однак у багатьох німецьких містах цього року різдвяні ринки почнуть свою роботу вчасно. На більшості з них проводитимуться лише вибіркові перевірки наявності одного із документів правила "3G". У Штутгарті відвідувачам видаватимуть браслети, аби усім було видно, що людина вакцинована, одужала або має негативний тест на COVID-19.
Баварія, яка зазвичай запроваджує найжорсткіших протиепідемічні обмеження, цього разу вирішила таки не порушувати різдвяні традиції та провести різдвяні ринки. Щоправда, кілька невеликих баварських міст уже заявили про скасування ринків. Великі міста поки що декларують тверді наміри провести все, як і було заплановано. Так, нюрнберзький Крісткіндлесмаркт скоротив кількість яток зі 140 до 100. Замість традиційних восьми проходів між ятками тепер їх буде п'ять. І завширшки вони будуть шість метрів замість трьох. Ятки з їжею та глінтвейном розмістять не в самому центрі, як це було раніше, а на периферії і навіть на інших площах міста.
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Тож хороша новина попри пандемію - у 2021 році передріздвяну пору в Німеччині прикрасить традиційний аромат глінтвейну. Хоча певна напруга й невпевненість все одно залишаються, адже кількість нових випадків зараження коронавірусом продовжує зростати.