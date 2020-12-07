Різдвяні ярмарки під час пандемії COVID-19: які вони?

Різдвяний ринок у Нюрнберзі, що називається Крісткіндлесмаркт (Christkindlesmarkt), вважається одним із найбільших у Німеччині й, певно, є найвідомішим у світі. Найдавніша письмова згадка про нього припадає на початок 17-го століття.

З 1969 року цей ярмарок відкриває "малятко Христос", якого грає юна жителька Нюрнберга, котра перемагає у спеціальному конкурсі і виконує цю почесну роль два роки. Цьогоріч новообрана 17-річна гімназистка Тереза ​​в образі "малятка Христа" відкриє різдвяний ринок у Нюрнберзі 26 листопада, але не з балкона церкви Фрауенкірхе, як завжди, а віртуально.

До пандемії COVID-19 перед церквою Фрауенкірхе на відкриття різдвяного якрмарку збиралися тисячі людей. В умовах пандемії допускати таке скупчення людей не можна. "Це було б неправильним сигналом", - пояснив Томас Майлер (Thomas Meiler) із відділу з комунікацій та міського маркетингу Нюрнберга в інтерв'ю Deutsche Welle. Тож відкриття відбудеться онлайн і транслюватиметься 26 листопада для глядачів з усього світу. Попри пандемію різдвяний ринок у Нюрнберзі цього року відбудеться! І це гарна новина для його прихильників, адже пандемія знову вносить свої корективи - Мюнхен, наприклад, цьогоріч від проведення різдвяного ярмарку відмовився.

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Різдвяний ринок як економічний фактор

Зазвичай у Німеччині щороку відкриваються близько 3000 різдвяних ринків. За два місяці - листопад і грудень - їх відвідують біля 160 мільйонів людей, а обсяг продажів на таких ринках сягає майже 2,9 мільярда євро. Таким стан справ був у 2018 році.

Різдвяний ринок із найбільшою кількістю відвідувачів відбувається у Кельні на площі перед всесвітньовідомим готичним собором міста. Кельнський різдвяний ринок щороку відвідують близько чотирьох мільйонів людей. Майже 20 відсотків відвідувачів кельнського ринку - іноземні туристи. Тоді як середня частка іноземці серед відвідувачів ринків по Німеччині - лише близько п'яти відсотків.

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На другому місці у рейтингу популярності - різдвяний ринок у Штутгарті, максимальна кількість відвідувачів якого становить 3,5 мільйона осіб. Третій за популярністю - мюнхенський Крісткіндлесмаркт, який відвідує до трьох мільйонів гостей. Однойменний і більш відомий різдвяний ринок у Нюрнберзі не такий великий, як ринок у Мюнхені, тому кількість відвідувачів нюрнберзького дійства щороку не перевищує двох мільйонів людей.

Скасування ринків через суворі правила й нерентабельність

Різдвяні ринки в Німеччині зазвичай починаються в середині або наприкінці листопада і тривають до Святвечора. У 2020 році всі різдвяні дійства у країні скасували через пандемію COVID-19. Це не тільки доволі сильно зіпсувало передріздвяний настрій німцям, а й спричинило значні фінансові збитки організаторів ринків і залученого до їх проведення бізнесу.

Через пандемію різдвяний ринок у Нюрнберзі 2020 року був звичайним ринком

Цього року в Німеччині дозволили відкривати різдвяні ринки. Однак з огляду на продовження пандемії COVID-19 ті з них, що таки відбудуться, працюватимуть лише за умови дотримання певних правил та обмежень, які сильно варіюються в різних федеральних землях і навіть містах.

Деякі організатори різдвяних ринків через такі обмеження вирішили взагалі відмовитися від їх проведення й цьогоріч, тому що подекуди через обмеження увесь захід стає просто нерентабельним. Наприклад, уже зараз відомо про скасування у цьому році різдвяного ринку "Фантастичні вогні" в Дортмунді. Головною причиною його скасування організатори називають так зване правило "3G". Згідно з цим правилом, відвідувач має пред'явити свідоцтво про одужання від COVID-19 (genesen), проходження повної імунізації (geimpft) або підтвердити наявність негативного ПЛР-тесту (getestet).

Організатори різдвяного ринку в Дортмунді могли би, звісно, посадити людину на касі біля входу на огороджену ринкову територію, аби вона перевіряла наявність необхідних документів. Але з урахуванням багатьох тисяч відвідувачів організувати такий контроль було б надзвичайно важко й витратно.

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Більше пощастило тим різдвяним ярмаркам, які через їхнє розташування просто неможливо обнести парканом. На таких ринках, за правилами, які діють у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, перевірка документів "3G" здійснюватиметься вибірково. Виходить, що не пощастило організаторам ринків на територіях, які можна захистити з метою контролю доступу.

Цьогоріч не відбудеться - різдвяний ринок біля берлінського замку Шарлоттенбург

Скасували й різдвяний ринок у замку Шарлоттенбург у Берліні. "Політики учергове не змогли вчасно забезпечити організаторам чіткі та реалістичні умови", - заявив організатор цього берлінського ринку Томмі Ербе (Thommy Erbe).

Проблема з різдвяним ринком біля відомого барокового палацу полягає от у чому. Заходи з запобігання поширенню коронавірусу, які діють у Берліні, передбачають заборону на вживання алкоголю на територіях із зеленими насадженнями. До них належить і площа перед замком. Крім того, організаторам ринку довелося б вимагати від відвідувачів носіння захисних масок та перевіряти на вході дотримання правила "3G" або "2G" (вхід лише для вакцинованих та тих, хто одужав). На організаторів ринку біля замку Шарлоттенбург, за їхніми даними, лягли б додаткові витрати у 250 тисяч євро. Тому цей різдвяний ринок у поточному році не відбудеться.

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І все ж різдвяним ринкам-2021 бути!

Однак у багатьох німецьких містах цього року різдвяні ринки почнуть свою роботу вчасно. На більшості з них проводитимуться лише вибіркові перевірки наявності одного із документів правила "3G". У Штутгарті відвідувачам видаватимуть браслети, аби усім було видно, що людина вакцинована, одужала або має негативний тест на COVID-19.

Ось як виглядав різдвяний ринок у Брауншвейгу в 2017 році. Цьогоріч він буде меншим

Баварія, яка зазвичай запроваджує найжорсткіших протиепідемічні обмеження, цього разу вирішила таки не порушувати різдвяні традиції та провести різдвяні ринки. Щоправда, кілька невеликих баварських міст уже заявили про скасування ринків. Великі міста поки що декларують тверді наміри провести все, як і було заплановано. Так, нюрнберзький Крісткіндлесмаркт скоротив кількість яток зі 140 до 100. Замість традиційних восьми проходів між ятками тепер їх буде п'ять. І завширшки вони будуть шість метрів замість трьох. Ятки з їжею та глінтвейном розмістять не в самому центрі, як це було раніше, а на периферії і навіть на інших площах міста.

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Тож хороша новина попри пандемію - у 2021 році передріздвяну пору в Німеччині прикрасить традиційний аромат глінтвейну. Хоча певна напруга й невпевненість все одно залишаються, адже кількість нових випадків зараження коронавірусом продовжує зростати.

Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини Величезна свічка в гессенському Шлітці З нагоди передрідзвяного часу кам'яну вежу в історичному центрі міста Шлітц у Гессені традиційно вбирають у червону тканину. Цього року з 30 листопада і аж до 23 грудня вона височітиме над святково прикрашеними старими фахверковими будинками. Одне лише "полум'я" цієї свічки - 6 метрів заввишки. А загалом найбільша у світі свічка без граму воску має 42 метри.

Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини Під мостом у Шварцвальді У мальовничій Равеннський ущелині, що в південнонімецькому Шварцвальді, різдвяний ярмарок має особливо романтичну атмосферу. Традиційні дерев'яні ятки зі святковими сувенірами, глінтвейном та наїдками монтують між скелями ущелини під 40-метровим залізничним віадуком. Ярмарок відкритий цьогоріч з 30 листопада по 23 грудня.

Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини Глінтвейн на кораблі Ангельський ярмарок у Емдені на північному заході Німеччини гарантує святковий настрій не тільки на землі, а й на воді. Тобто на борту кораблів, пришвартованих у старому порту на березі Північного моря. Там пропонують усе, що зігріває та робить щасливим: глінтвейн, гороховий суп та спеціальне різдвяне меню. Цього року ярмарок відкритий з 26 листопада по 23 грудня.

Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини У каменярні в Баварії: гранітне Різдво Особлива атмосфера так званого гранітного Різдва панує у баварському місті Гауценберґ. На території старої каменярні працює різдвяний базар, де продають вироби з місцевих ремісничих майстерень. Особливо популярними на ярмарку є покази традиційних ремісничих технік, а також вертеп зі справжніми тваринами. Цьогоріч відвідати ярмарок можна з четверга по неділю з 29 листопада по 23 грудня.

Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини Еротичний ярмарок "Санта Паулі" в Гамбурзі "Найкласніший різдвяний базар Гамбурга" - так рекламують організатори ярмарок, котрий влаштовують на легендарній вулиці Репербан у гамбурзькому районі Санкт-Паулі. На відвідувачів чекають дискотека й жива музика, тут можна придбати секс-приладдя, а в стриптиз-наметі подивитись на "гарячих ангелів".

Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини Посеред озера: ярмарок на острові в Баварії Щопівгодини пороми доставляють відвідувачів на острів Фрауенінзель на найбільшому в Баварії озері Хімзе. Майже сотня яток тут продають баварські сувеніри, продукцію ченців місцевого монастиря, різдвяні прикраси та велику кількість інших саморобних дрібниць. І все це на тлі панорамного краєвиду на Альпи. Ярмарок працює лише протягом двох вікендів: з 30 листопада по 2 грудня і з 7 по 9 грудня.

Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини Дизайнерський шопінг на старій електростанції Дизайнерські вироби на кшталт тих, що на фото, можна придбати на ярмарку Holy Shit, який щовихідних перед Різдвом мандрує Німеччиною. Починаючи з 1-2 грудня він побуває у Кельні, Берліні, Гамбурзі та Штуттгарті. Приміром, у Берліні ярмарок проходитиме на колишній електростанції. На відміну від інших різдвяних базарів, цей одночасно є місцем презентації робіт молодих митців та дизайнерів.

Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини "Рожеве Різдво": Гей-ярмарок у Мюнхені У яскравих рожевих тонах та абсолютно по-сімейному проводять різдвяний ярмарок Pink Christmas ("Рожеве Різдво") на площі Святого Стефана у Мюнхені. На гей-ярмарку виступає велика кількість травесті-дів і продається безліч рожевих ялинкових прикрас.

Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини Під землею: у винарні Трабен-Трарбаха Різдвяні дива під землею можна побачити у винних погребах міста Трабен-Трабах на річці Мозель. Тутешній різдвяний базар має інтригуючу назву "Нічний ярмарок мозельського вина". Навіть якщо на вулиці холодно, в погребах, де влаштовують ярмарок, завжди одна і та ж, значно приємніша температура. Місцеві винороби пропонують як власні вина, так і вироби місцевих народних умільців.

Десять найнезвичніших різдвяних ярмарків Німеччини Базар у рибальському селищі На півночі Німеччини, на острові Гельґоланд у Північному морі, різдвяний ярмарок розташувався у колишніх будках-майстернях місцевих рибалок. У різнокольорових дерев'яних будиночках печуть вафлі та пироги, а також готують різдвяний пунш. Працюватиме він цьогоріч 7-8 та 14-15 грудня. Автор: Олена Перепадя, Юлія Куценко

