У Німеччині посилюють карантинні обмеження

На тлі зростання кількості захворювань на COVID-19 у Німеччині глави урядів федеральних земель та представники федерального уряду 18 листопада схвалили рішення посилити протиепідемічні обмеження для громадян, які не вакциновані проти коронавірусу і не перехворіли на COVID-19.

Головним показником для запровадження нових обмежень має стати кількість госпіталізацій на 100 тисяч населення тієї чи іншої федеральної землі. Якщо цей показник дорівнюватиме трьом, то набуде чинності так зване правило 2G, за якого участь у громадському житті дозволяється лише тим, хто щеплений і перехворів на COVID-19.

Обов'язкові тести

У разі якщо буде зафіксовано шість госпіталізацій на 100 тисяч населення, то набуде чинності правило 2G+, яке означає, що крім підтвердження вакцинації чи подолання хвороби, треба буде також пред'явити негативний результат тесту на коронавірус. При підвищенні показника госпіталізацій до дев'яти будуть запроваджені додаткові обмеження, зокрема щодо соціальних контактів.

Читайте також: Бундесвер готовий мобілізувати тисячі військових для боротьби з пандемією

Ці правила діятимуть не лише при відвідуванні громадських заходів, а й у розважальних закладах, закладах громадського харчування, в готелях та у сфері надання послуг, які не дозволяють дотримуватись соціальної дистанції, наприклад у перукарнях.

За даними Інституту імені Роберта Коха, станом на 18 листопада в Німеччині зафіксовано 5,2 випадка госпіталізацій на 100 тисяч населення.

Читайте також: Пандемія: яку роль відіграють ті, хто одужав від COVID-19

Обов'язкова вакцинація

Деякі федеральні землі закликають запровадити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу представників певних професій, наприклад працівників лікарень та установ з догляду за людьми похилого віку та немічними.

Зі свого боку, влада земель пообіцяла покращити контроль за наявністю у громадян свідоцтв про вакцинацію чи перенесене захворювання, а також негативних результатів тестів.

Читайте також: Німеччина повернула безкоштовні тести на коронавірус

Бустерні щеплення

Ще одним заходом боротьби з пандемією у ФРН має стати повторна вакцинація жителів країни, які щепилися від коронавірусу кілька місяців тому. За інформацією учасників наради, в.о. канцлера Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) поставила перед урядами земель мету надати 27 мільйонам ​​громадян можливість зробити бустерні щеплення. Наразі їх отримали близько 4,8 мільйона жителів.

Постійна комісія з вакцинації (Stiko) рекомендувала бустерне щеплення від COVID-19 усім повнолітнім. В окремих випадках дозволили не чекати пів року з моменту останнього щеплення і робити нове вже через п'ять місяців.

Читайте також: Коронавірус у Німеччині: вірусологи наполягають на обмеженні контактів

Правило 3G

Раніше того ж дня, 18 листопада, Бундестаг схвалив змін до закону про епідеміологічний захист, які передбачають нові заходи щодо боротьби з епідемією коронавірусу. Зокрема, йдеться про запровадження на робочому місці та під час користування громадським транспортом правила 3G (перехворів, щепився, протестувався: genesen, geimpft, getestet). Тепер ці заходи має схвалити Бундесрат.