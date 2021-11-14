Бундесвер готовий мобілізувати тисячі військових для боротьби з пандемією

Бундесвер готується до надзвичайної ситуації через стрімке зростання нових випадків зараження коронавірусом у Німеччині. Як повідомило у суботу, 13 листопада, видання Spiegel Online, інспектор Об'єднаних сил забезпечення Бундесверу генерал-лейтенант Мартін Шеляйз (Martin Schelleis) має намір максимально швидко мобілізувати до 12 тисяч військовослужбовців для підтримки перевантажених клінік та місцевих органів охорони здоров'я. Військові надаватимуть допомогу у проведенні бустерної вакцинації та розширенні експрестестування у будинках для людей похилого віку та лікарнях.

За даними видання, до кінця листопада кількість військовослужбовців, задіяних у боротьбі з пандемією, становитиме до шести тисяч осіб, до Різдва їх кількість має подвоїтися. Нині за допомогою військових вже звернулися федеральні землі Баварія, Саксонія та Тюрингія. Як нагадує Spiegel Online, під час найбільш критичних етапів пандемії в Німеччині - взимку 2020 та навесні 2021 року - допомогу органам охорони здоров'я надавали до 10 тисяч військовослужбовців.

У кризовому штабі Бундесверу вважають, що четверта хвиля пандемії досягне піку в країні на Різдво. На поліпшення ситуації варто очікувати не раніше початку лютого.

Ситуація з коронавірусом у Німеччині

У листопаді кількість нових випадків зараження коронавірусом у Німеччині досягла найвищого рівня з початку пандемії. Інститут імені Роберта Коха повідомив 14 листопада про 33,5 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом. Дані на вихідних зазвичай нижчі, ніж у робочі дні, що пов'язано з затримкою передачі інформації з місць.

Коефіцієнт зараження коронавірусом склав 289,0 на 100 тисяч жителів протягом тижня. 13 листопада він становив 277,4, 12 листопада - 263,7. Раніше найвищий рівень інфікування коронавірусом у ФРН був зафіксований 22 грудня 2020 року (197,6), проте на той час у Німеччині майже не було щеплених від COVID-19.

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