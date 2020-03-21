Бундесвер у боротьбі проти коронавірусу

"Ми. Служимо. Німеччині": за допомогою цього гасла Бендесвер рекламує службу в армії серед молоді. Це саме гасло взяла на озброєння міністерка оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) у боротьбі з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. Глава оборонного відомства Німеччини закликає солдатів і резервістів бути напоготові, аби долучитися до виконання завдань у сфері логістики, охорони здоров'я, транспорту і забезпечення громадського порядку.

"Всі ми маємо усвідомлювати, що боротьба проти вірусу - це марафон", - сказала Крамп-Карренбауер на пресконференції у Берліні. Вона хоче, щоб Бундесвер був резервом на випадок, коли "цивільний захист більше неможливо буде забезпечувати". Якщо у лікарнях, під час транспортування продовольства і гуманітарних вантажів загрожуватиме колапс, армія має прийти на допомогу. Наприклад, забезпечуючи придбання медичного обладнання, захисного одягу тощо.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер називає боротьбу з пандемією "марафоном"

Захист країни і міжнародні місії - головні завдання

При цьому Крамп-Карренбауер наголошує, що пріоритетні завдання Бундесверу не зміняться: забезпечувати обороноздатність країни і виконання міжнародних завдань. Бундесвер налічує загалом 180 тисяч військовослужбовців. Ще 115 тисяч зареєстровані як резервісти, тобто цивільні особи з військовою підготовкою. Скільки військовослужбовців загалом планується залучити до виконання можливих екстрених завдань у зв'язку з пандемією, міністерка не повідомила.

Німецький експерт з питань оборони і блогер Томас Віґольд (Thomas Wiegold) у розмові з DW зазначив: "Не варто виходити з того, що 180 тисяч солдат можна раціонально мобілізувати і послати патрулювати вулиці країни. Натомість потрібні радше люди зі спеціальними знаннями". За словами Віґольда, Бундесвер в умовах кризи є нічим іншим як резервом.

Допомога від самого початку

Утім, Бундесвер не стоїть осторонь кризи від самого початку. Зокрема, літаками військово-повітряних сил Німеччини у січні з Китаю вивозили громадян Німеччини, які хотіли залишити охоплений епідемією регіон. Цього тижня армія відгукнулася на прохання земельного уряду Саксонії допомогти забезпечити всім необхідним водіїв, які застрягли у багатокілометровому заторі на закритому кордоні з Польщею. Водіям вантажівок доводилося стояти у цьому заторі подекуди більше доби. Близько 50 солдатів роздавали ковдри, напої та їжу. "Ми будемо допомагати скільки буде потрібно", - наголосила Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

5 лікарень Бундесверу готові приймати хворих на COVID-19

Важливу роль можуть відіграти п'ять лікарень Бундесверу. Останнім часом у них лікують не лише військових, але дедалі більше і цивільних осіб. Утім, Крамп-Карренбауер застерігає від надто високих очікувань від підтримки з боку армійських лікарів. "У нас лише три тисячі лікарів, і у сфері охорони здоров'я ми відіграємо лише другорядну роль", - визнала міністерка.

У Берліні планується облаштувати екстрену лікарню на тисячу ліжок на території виставкового центру. У цьому має допомогти Бундесвер. Тим часом відомство з армійського забезпечення, яке зазвичай відповідає за закупівлю одягу і провіанту для вояків, нині закуповує по всьому світі захисні маски і костюми, а також медикаменти. Все це надається у розпорядження міністерства охорони здоров'я.

Непроста межа

За словами Аннеґрет Крамп-Карренбауер, їй надійшло півсотні запитів на допомогу у вирішенні різних питань від інших відомств. Ідеться, зокрема, про такі питання, як додаткові заходи із забезпечення захисту критичних об'єктів інфраструктури на кшталт водоочисних споруд або електростанцій. Влада одного з містечок у Тюрингії попросила забезпечити охорону табору для біженців, в якому запровадили карантин. Вочевидь, місцевій владі не вдалося знайти потрібний для охорони персонал. Утім, юристи Бундесверу порадили керівництву відомства відмовити у такій допомозі.

Виконання такого роду завдань для Бундесверу - питання делікатне, зазначає Томас Віґольд. "Згідно з Основним законом Німеччини, Бундесвер на території Німеччини може бути задіяний лише у тих випадках, в яких йому це чітко дозволено конституцією. Доки у нас немає війни, можливості задіяти Бундесвер обмежені", - каже експерт.

Завдання армії і поліції у Німеччині чітко розділені - з огляду на історичний досвід Німеччини, яка пережила нацистську диктатуру. Бундесвер за звичайних обставин слугує виключно захисту країни від зовнішньої агресії. За безпеку громадян всередині країни відповідає поліція. Німецький Основний закон передбачає лише два винятки: "захист від наслідків катастроф" та "надзвичайний стан".

Дотепер Бундесвер підключали передовсім до боротьби з наслідками природних катастроф, таких як повені

В інших країнах все простіше

Натомість в інших країнах застосовувати армію простіше. Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес днями повідомив, що британська армія подвоїть кількість військовослужбовців, задіяних у заходах з протидії епідемії COVID-19 до 20 тисяч. Солдати мають допомагати поліції та лікарям. Тим часом у сусідній Франції армія вже вивозить гелікоптерами пацієнтів з переповнених лікарень в інші регіони країни. Інші європейські країни також роблять ставку на допомогу армії - без зайвої бюрократії.

Попри всі правові і технічні перепони Крамп-Карренбауер демонструє оптимізм. "У ці важкі часи громадянки і громадяни можуть покладатися на те, що ми прийдемо їм на допомогу", - наголосила міністерка. Утім, Бундесвер тим часом вже й сам відчуває наслідки епідемії COVID-19. Станом на четвер, 19 березня, в армії вже було зафіксовано близько 400 підозр на коронавірусну інфекцію і понад 50 підтверджених випадків хвороби.