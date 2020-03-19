 Коронавірус: перш ніж ситуація покращиться, вона стане ще гіршою | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Коронавірус: перш ніж ситуація покращиться, вона стане ще гіршою

Перебіг епідемії вірусу схожий на роботу годинникового механізму, тому її розвиток можна розрахувати. Вчений-математик Штефан Фляше в інтерв'ю DW пояснює, що дотепер відомо про поширення коронавірусу.

China Coronavirus (Getty Images/AFP)

DW: Пане Фляше, Ви вже протягом двох місяців досліджуєте коронавірус у Лондонській школі гігієни і тропічної медицини. Що Ви про нього вже знаєте?

Штефан Фляше (Stefan Flasche): Ми досліджуємо поширення та характерні ознаки COVID-19, а також показники смертності. Поширення вірусу на круїзному лайнері у Японії (лайнер Diamond Princess, який у лютому протягом двох тижнів перебував на карантині у порту міста Йокогама. - Ред.) допомогло нам краще зрозуміти вірус, оскільки усі люди, які перебували там, тестувалися в умовах обмеженого простору. Судячи з цього, рівень смертності становить близько одного відсотка, враховуючи усі вікові групи. Утім, він дуже сильно залежить від віку. Чим старшою є людина, тим вищим є ризик. І він (відсоток смертності. – Ред.) зростає після 50 років, і особливо після 60 років.

Що означає коефіцієнт розмноження "R", про який в останні дні так багато говорили?

За допомогою цієї цифри ми можемо визначити, скільки осіб може заразити одна інфікована людина у незахищеній групі населення. Коли ця цифра є вищою за одиницю, то тоді один інфікований заражає більше однієї людини. У випадку з коронавірусом цифри дещо коливаються. Попередні цифри вказують на те, що одна інфікована особа передає вірус у середньому 2-2,5 особам.

Математик Штефан Фляше

Математик Штефан Фляше

Чому так складно встановити, скільки насправді є випадків зараження?

Ми вважаємо, що є вражені вірусом люди, в яких немає жодних симптомів, але попри це вони поширюють вірус. І виявити цих людей надзвичайно складно. Наше дослідження виходить з того, що від 10 до 30 відсотків заражень викликаються людьми, які не мають жодних симптомів. Стратегія стримування вірусу зосереджена на людях, які вже мають симптоми. Але це означає, що багато людей, які також є заразними, взагалі не беруться до уваги. І це може бути однією з причин, чому локалізація не принесла результату майже в жодній країні.

Чи є це також причиною того, що ситуація в Італії так швидко стала такою жахливою?

В Італії було кілька випадків, які не були помічені. Коли в країні помирає перша особа, це означає, що два тижні тому у ній не помітили сто випадків заражень. Оскільки потрібно, щоб пройшов певний час до того моменту, коли хвора людина має настільки важкі симптоми, що помирає від хвороби. Протягом цього часу сотня заражених осіб поширюють вірус на інших з коефіцієнтом розмноження два. Тому, коли вірус помічають лише з першим летальним випадком, вже є тисяча заражень.

Круїзний лайнер Diamond Princess два тижні був на карантині біля берегів Японії

Круїзний лайнер Diamond Princess два тижні був на карантині біля берегів Японії

Чому ми можемо повчитися у Китаю та Південної Кореї? Там вірус поширився набагато раніше, ніж в Європі.

У Китаї та Південній Кореї кількість нових випадків захворювання знижується. Це є дуже цікавим з тієї точки зору, яким чином взяти під контроль поширення COVID-19 у світі. Цим країнам вдалося загальмувати поширення вірусу, задля цього вони вдалися до дуже рішучих соціальних обмежень, щоб люди трималися на відстані одне від одного. Якщо цей вірус поширюватиметься безперешкодно, тоді система охорони здоров'я швидко опиниться на межі своїх можливостей. Завдяки уповільному поширенню вірусу зменшується кількість людей, які одночасно хворіють, і це допомагає системі охорони здоров'я. Це також дає дорогоцінний час, щоб розробити ліки та вакцину.

Чи означає це, що "тримання соціальної відстані" у Китаї та інших країнах було успішнішим у боротьбі проти вірусу?

З одного боку, це є гарною новиною, оскільки цей захід виявився ефективним. Але проблема полягає у тому, що після того, як ці заходи будуть скасовані, знову відбудеться збільшення кількості випадків, оскільки більша частина населення ще не матиме імунітету. Це ставить уряди країн у складу ситуацію. Оскільки ці заходи з обмеження суспільного життя дуже негативно впливають на повсякдення людей та економіку, і тому можуть тривати лише певний час.

Коронавірус поширюють навіть ті люди, які самі не проявляють жодних симптомів

Коронавірус поширюють навіть ті люди, які самі не проявляють жодних симптомів

Що це означає для Європи?

Коли занадто рано закриваються школи та скасовуються масові заходи, це проблема, оскільки тоді такі обмежувальні заходи триватимуть довше. Тому деякі політики сперечалися щодо того, коли правильний час для таких обмежень.

Наскільки раціональним є те, що деякі країни обмежили подорожі, а деякі навіть закрили кордони?

Обмеження подорожей має на меті не допустити в'їзд до країни вже інфікованих людей. Тому це є раціональним, коли менша кількість людей у цій країні буде інфікована. Але коли вірус в країні вже поширився, тоді кілька випадків, завезених з-за кордону, вже жодного значення не матимуть.

А що ще можна було б зробити у цій ситуації?

Менш радикальним кроком було б сконцентруватися лише на групах ризику. Але це б не стримало поширення вірусу. Коли ж ми не зможемо зупинити спалах хвороби, тоді може мати місце стратегія на ізолювання людей, які є найбільш вразливими.

Виглядає все так, що цей вірус з нами поки що залишиться?

Складно сказати, як довго це триватиме. Дотепер ми не маємо жодних даних, які б вказували, що цей вірус зникне влітку.

Чи стурбовані Ви?

Ми усі маємо бути стурбованими. Це є складним часом. І, перш ніж ситуація покращиться, вона стане ще гіршою. Ми можемо зробити небагато чого. Ми маємо залишатися розсудливими і отримувати інформацію з надійних джерел.

Штефан Фляше є професором Лондонської школи гігієни і тропічної медицини та опікується розробкою математичних моделей для інфекційних захворювань. Серед іншого, він був залучений до роботи у зв'язку з епідеміями свинячого грипу та Еболи, був радником при ВООЗ під час розробки методик обчислення для лихоманки денге та малярії.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


DW.COM

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

Нинішній спалах коронавірусу спричинив неабияку паніку. Багато хто задається питанням, як-от, чи можна торкатися до овочів у магазині або гладити власного собаку? Пропонуємо кілька відповідей. (18.03.2020)  

Також за темою

BdT | Kontrolle an der italienisch-französischen Grenze

Українка в Італії: Люди звикли тримати дистанцію 19.03.2020

Віталія Братівник живе і працює у місті Новара на півночі Італії, поряд з епіцентром спалаху Covid-19. Українка поділилася з DW враженнями від життя і роботи в умовах жорсткого карантину вже протягом кількох тижнів.

Ukraine Kiew Coronavirus

На закупи для сусіда: як українці допомагають одне одному під час карантину 19.03.2020

Карантин через епідемію коронавірусу, наче Євромайдан чи війна на Донбасі, об'єднує частину українців. Через зупинку транспорту в містах люди допомагають медикам дістатись на роботу та піклуються про літніх сусідів.

Deutschland Berlin | Coronavirus | Ansprache Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Коментар: Канцлерка Меркель, коронавірусна революція й ми 19.03.2020

У своєму першому екстреному телезверненні на посаді канцлерки Анґела Меркель назвала пандемію коронавірусу найбільшим викликом з часів Другої світової війни. І у цьому вона зовсім не перебільшує, вважає Мартін Муно.

Реклама

Докладно

В Основному законі ФРН закріплені головні права і свободи людини

Як можуть обмежити права у ФРН через пандемію коронавірусу

DW пояснює, якими можуть бути обмеження прав і свобод жителів ФРН під час надзвичайного стану через коронавірус.  

Порожні полиці в супермаркеті - незвична картина для німців

Чи загрожує німцям дефіцит продуктів харчування?

Влада ФРН стверджує, що продуктів у країні вистачить на всіх, а ризик підхопит коронавірус з упаковки - мінімальний.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  