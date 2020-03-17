Коронавірус у Великобританії: зачиняють станції метро та школи

Через поширення коронавірусу в Лондоні обмежують роботу громадського транспорту. У четвер, 19 березня, у британській столиці зачинені близько 40 станцій метро, окрім того обмежені деякі автобусні маршрути, повідомляє лондонське транспортне управління (TfL). Там також закликали не користуватись громадським транспортом, окрім як для важливих поїздок.

Попри пандемію Лондон не планується закривати для в'їзду та виїзду, повідомив речник уряду. "Немає планів закрити транспортну мережу Лондона, а перспектива запровадження обмежень на поїздки до Лондона та з нього є нульовою", - зазначив представник уряду, передає агенція dpa.

Британських школярів відправляють додому

Раніше прем'єр-міністр країни Борис Джонсон заявляв, що уряд не вдаватиметься до жорстких обмежувальних заходів для боротьби з пандемією. Втім, з другої половини дня 20 березня школи по всій країні будуть закриті, повідомив міністр освіти Гевін Вільямсон. Винятки зроблять для дітей, чиї батьки працюють у критичних для суспільства сферах. За словами Джонсона, школи будуть зачинені "для переважної більшості учнів до подальшого повідомлення".

Кількома годинами раніше уряди Шотландії та Уельсу оголосили про закриття шкіл з власної ініціативи. Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен заявила, що наразі не може сказати, чи відкриються школи до літніх канікул.

Супермаркети обмежують кількість товарів в одні руки

Тим часом британські супермаркети оголосили, що виділятимуть спеціальний час, протягом якого зможуть робити закупівлі люди похилого віку, вагітні жінки та особи з вразливих категорій. Наприклад, мережа супермаркетів Sainsbury виділила для цього першу годину кожного дня.

Також продуктові магазини пропонують покупцям замовити доставку товарів або забрати вже зібрані для них кошики з продуктами зі складу. Супермаркети обмежують кількість продуктів, які можна купити, щоб не допустити ажіотажних закупівель.

Коронавірус виявили у представника ЄС напереговорах з Британією

Тим часом офіційний представник Європейського Союзу на переговорах з Великобританією Мішель Барньє повідомив, що інфікувався коронавірусом. "В мене все добре, і я в хорошому настрої. Я виконую всі необхідні вказівки, як і моя команда", - повідомив він у Twitter. Зараз Барньє перебуває на домашньому карантині.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США), станом на 19 березня у Великобританії коронавірусом інфікувалось 2644 людини, від захворювання COVID-19 померли 103 особи.