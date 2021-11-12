Коронавірус в Німеччині: майже 64 тисячі нових інфікованих за добу

Показник заражуваності на сто тисяч населення протягом семи днів збільшися в Німеччині до 362,2 і є найвищим від початку пандемії COVID-19, повідомляє у суботу, 20 листопада, Інститут Роберта Коха (RKI). Напередодні цей показник становив 340,7, тиждень тому - 277,4.

Протягом доби, що минула, в країні зареєстрували 63924 нових інфікованих коронавірусом та 248 летальних випадків. RKI зазначає, що загалом від початку пандемії COVID-19 в Німеччині зареєстрували понад 5,3 мільйона заражень, майже 99 тисяч людей померли від чи з COVID-19.

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Показник кількості госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом протягом семи днів на сто тисяч населення становить станом на 20 листопада 5,34. Від цього показника тепер відштовхуватиметься федеральна та місцева влада при вирішенні питання про запровадження додаткових обмежень задля стримання поширення COVID-19.

У разі якщо буде зафіксовано шість госпіталізацій на 100 тисяч населення протягом семи днів, набуде чинності правило 2G+, яке означає, що крім підтвердження вакцинації чи подолання хвороби, треба буде також пред'явити негативний результат тесту на коронавірус. При підвищенні показника госпіталізацій до дев'яти будуть запроваджені додаткові обмеження, зокрема щодо соціальних контактів.

Саксонія та Баварія запроваджують обмеження

Уряд федеральної землі Саксонія ввечері 19 листопада оголосив про запровадження з 22 листопада обмежень суспільного життя. На наступні три тижні забороняється робота усіх культурних установ, бібліоте, барів, клубів та дискотек. Також заборонено проведення усіх різдвяних ярмарків. Готелі не прийматимуть відвідувачів-туристів. Ресторани можуть бути відчинені тільки до 20-ї години, відвідувати їх можуть лише вакциновані та одужалі від коронавірусу.

Бари та клуби зачиняють також і в Баварії. Також там заборонили проведення різдвяних ярмарків. Влада цієї федеральної землі оголосила про обмеження контактів невакцинованих від коронавірусу людей - їм дозволено зустрічатись лише двома домогосподарствами. Якщо показник заражуваності в певних регіонах Баварії сягне 1000, там закриватимуть школи та дитячі садки, а також непродовольчі магазини.