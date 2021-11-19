 Австрія запроваджує локдаун і обов′язкову вакцинацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2021

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Новини

Австрія запроваджує локдаун і обов'язкову вакцинацію

Після того, як австрійський уряд запровадив карантин для невакцинованих, влада вирішила ввести загальнонаціональний локдаун. Він триватиме щонайменше десять днів. Із лютого планують запровадити обов'язкову вакцинацію.

Жителі Австрії в масках у віденському метро

Австрія з понеділка, 22 листопада, запроваджує четвертий загальнонаціональний локдаун і вводить обов'язкову вакцинацію для всіх з 1 лютого, аби протидіяти поширенню коронавірусній інфекції. Про такі плани у четвер, 19 листопада оголосив австрійський канцлер Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg).

Жорсткі обмеження триватимуть принаймні десять днів і далі, за необхідності, їх можуть продовжити ще на 20 днів. У країні закриють майже усі магазини, скасують масові заходи. Людям заборонять виходити з дому без нагальних потреб, як от-відвідати лікаря чи купити продукти. Школи і дитячі садочки офіційно не закривають, але батьків закликали за можливості залишати дітей вдома.

Четверта хвиля COVID-19

У Австрії четверта хвиля коронавірусної інфекції. За останню добу тут зафіксували рекордні 15,8 тисяч випадків інфікування за добу. Загалом з початку пандемії у Австрії офіційно звітують про понад мільйон випадків інфікування, померли майже 12 тисяч людей. "Ми не хочемо п'ятої, шостої чи сьомої хвилі", - цитує Шалленберґа агенція AP.

Щеплення стануть обов'язковими

Раніше цього місяця Австрія запровадила для усіх дев'яти федеральних земель локдаун для невакцинованих від COVID-19. Відвідувати ресторани, туристичні об'єкти та різні заходи у країні можуть лише щеплені та ті люди, хто нещодавно одужав від COVID-19.

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Австрія із населенням близько 9 мільйонів має один з найнижчих показників вакцинації у Західній Європі - приблизно 65,7 відсотка. За словами австрійського канцлера, у влади не лишається іншого вибору, крім як запровадити обов'язкову імунізацію. Усі деталі щодо такого кроку обіцяють надати найближчим часом, однак громадян уже попередили про штрафи за відмову вакцинуватися. Окрім того, у країні зроблять доступною бустерну дозу вакцини, яку можна буде отримати уже через чотири місяці після повного курсу вакцинації.

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