 Нідерланди запроваджують частковий локдаун | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2021

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Новини

Нідерланди запроваджують частковий локдаун

У Нідерландах три наступні тижні діятиме частковий локдаун, який передбачає обмеження соціальних контактів, роботи магазинів і кафе.

У Нідерландах - знову локдаун

У Нідерландах - знову локдаун

У зв'язку зі стрімким погіршенням епідемічної ситуації влада Нідерландів починаючи з суботи, 13 листопада, запроваджує по всій країні частковий локдаун. Про це ввечері у п'ятницю, 12 листопада, заявив нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте.

Зокрема, заклади громадського харчування та супермаркети повинні завершувати свою роботу не пізніше 20-ї, а інші магазини - 18-ї години. Також знову запроваджується правило дотримання дистанції до інших людей мінімум півтора метра, забороняється приймати більше чотирьох гостей одночасно у себе вдома. Усі жителі, які мають таку можливість, повинні працювати з дому. Спортивні заходи, зокрема й футбольні матчі, будуть проводитися без глядачів, інформує агенція dpa.

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Обмеження, утім, не стосуватимуться роботи театрів та кінотеатрів, але для їхнього відвідування потрібно бути вакцинованим від коронавірусу, мати статус особи, яка одужала протягом останніх шести місяців, або засвідчити свіжий негативний тест на коронавірус.

Ці жорсткі заходи діятимуть щонайменше впродовж наступних трьох тижнів. В останні два дні Нідерланди повідомляють про понад 16 тисяч випадків інфікування коронавірусом на добу. Повністю вакцинованим від коронавірусу у Нідерландах є понад 72 відсотки населення.

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